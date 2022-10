Agathe Lecaron (Les Maternelles): « Je déteste les artifices, tout ce qui est fake »

L’animatrice télé et créatrice de la marque ronron a lancé cet automne une capsule baptisée La Mifa avec Sarenza. Une collection de vêtements colorés et assortis pour toute la famille à enfiler sans prise de tête. A la sortie de l’un de ses directs matinaux, la présentatrice de La Maison des Maternelles et de MasterChef a répondu à notre interview sur le vif.

La question qu’on vous pose le plus souvent?

«Quelle maman êtes-vous?», forcément, puisque je suis l’animatrice de La Maison des Maternelles sur France 2. Et je réponds que je suis une mère imparfaite. Mon fils qui est derrière moi dans la voiture alors que je vous parle est tout à fait d’accord (rires). Et je trouve ça très bien car le monde n’est pas parfait. Il faut cesser de se mettre la pression et d’écouter les injonctions. Mieux vaut écouter sa petite voix intérieure et tenter de faire ce que l’on peut.

Le sport que vous pratiquez… en pensée?

Le kitesurf! Quand je les vois, ça fait rêver, mais je crois que je ne passerai jamais à l’acte car il y a trop de matériel. Et c’est beaucoup trop compliqué.

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenue?

Le Kenya. J’y étais allée lorsque je travaillais pour Bel RTL avec des auditeurs. J’ai été littéralement éblouie et je suis obsédée depuis par l’idée de faire vivre ce type de voyage à mes enfants.

La personne qui vous influence le plus?

Je me laisse très peu influencer même par ce que je vois sur les réseaux sociaux. C’est sans doute un défaut mais je n’aime pas trop que l’on me donne des conseils. J’ai toujours été très indépendante, je suis fille unique, j’ai longtemps vécu seule, donc j’ai pris l’habitude de prendre mes décisions par moi-même et de faire mes choix rapidement. Mon mari est sans doute la seule personne qui ait de l’influence et de l’autorité sur moi.

Agathe Lecaron porte la collection ronron x Sarenza – SDP

Le plat qui vous ramène en enfance?

Les coquillettes jambon fromage, sans hésiter. Mes fils, c’est pareil. C’est un plat rassurant, facile à préparer et toujours très bon.

La chose la plus folle que vous ayez faite?

Imprimer une déclaration d’amour sur une bâche de quatre mètres sur deux que j’ai installée devant la maison d’un ex-amoureux. Il n’a pas du tout bien pris la chose. C’est dommage, c’était plutôt romantique, non? Ça l’a plutôt angoissé.

Un métier que vous auriez pu exercer?

Médecin. Je suis complètement hypocondriaque. Ma culture médicale fait halluciner mes amis qui parfois me téléphonent pour me demander un diagnostic. Le pire, c’est que je me trompe rarement. J’admets qu’il s’agit bien d’une maladie mentale! Mais c’est un domaine qui me passionne. J’ai la chance de recevoir des pontes de la médecine dans mon émission matinale. Ce qui n’aide pas à traiter cette condition!

Ce qui vous saoule vraiment?

Je déteste les artifices, tout ce qui est fake. Et les injonctions, de quelque nature qu’elles soient. Des médias, de l’entourage. De tous ces gens qui vous font comprendre au fond que vous n’êtes pas assez bien.

Un (seul) mot pour vous décrire?

Fragile. Je sais que ce n’est pas l’impression que je dégage mais c’est pourtant vrai.

Votre achat le plus bizarre?

Une lampe en pierre d’agate avec des ailes de raie dorées incrustées tout autour! Je l’ai trouvée à Bruxelles. Je l’ai payée un bras et tout le monde – mon mari en premier – la trouve très bizarre. C’est ultrakitsch! Mais moi, je l’adore.

Une idée concrète pour un monde meilleur?

Un peu plus de naturel, à tous les niveaux.

Ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite?

Aller faire du surf mais à la place je vais aller chez l’orthophoniste avec mon petit garçon et c’est très bien aussi.