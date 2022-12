Axelle Red, chanteuse: « Soyons tous un peu ce petit Jésus »

Axelle Red, plus soul que jamais, chante Noël. Dans The Christmas Album, elle enfile les perles, de My Favorite Things à Silent Night, en version flamande. Soit 14 chansons intemporelles et parfaites qui parlent vrai et juste. Avant de monter sur scène pour les faire vibrer en live, elle répond à notre interview sur le vif.

La question qu’on vous pose le plus souvent?

«Quels sont tes projets?» Même quand je sors un nouvel album, on me pose cette question, comme si ce que je venais de faire ne comptait pas et comme si on devait toujours avoir de grands projets. Est-ce à cause de cette société de consommation qui impose d’être toujours dans un éternel mouvement? On dirait que les gens ont peur que l’on se pose… Or pour moi, c’est un signe de sagesse.

Un «Very Special Christmas», c’est quoi?

Le jour où tout le monde aura enfin le droit de fêter son Noël, le jour où l’on posera les armes et où il n’y aura plus de guerre.

«Cher Père Noël, cette année, j’aimerais…»

Un nouveau Jésus… Mais puisqu’on fout tout en l’air et qu’on attend toujours un petit Jésus pour sauver le monde, je propose plutôt qu’on se partage la tâche: soyons tous un peu ce petit Jésus et apportons la paix.

Votre plus grand plaisir d’hiver?

Cette période de fêtes, sa magie qui me permet de retourner en enfance, apporte de la douceur et contre le noir, le froid, le manque de lumière.

Le plus beau cadeau que vous ayez fait à quelqu’un?

Lui faire confiance. C’est à mon enfant que j’ai fait ce cadeau, je trouve que c’est le plus beau et le plus difficile des cadeaux, surtout quand il ne fait que des bêtises.

La plus belle chanson du monde?

What the World Needs Now. Je l’ai enregistrée et je l’ai mise dans ce tout dernier album, c’est tellement simple mais tellement juste.

Le sport que vous pratiquez… en pensée?

Le yoga. J’en ai fait cet été en Inde et plus depuis. Chaque matin, je rêve que je continue à en faire… A part ça, je marche et je suis très fière de moi.

La personne qui vous influence le plus?

Ma chienne, Akai. Elle a trouvé l’équilibre, je l’admire. Elle est tout dans le don, elle est heureuse.

Le plat qui vous ramène en enfance?

Les spéculoos de ma grand-mère, la spécialité d’Hasselt, c’est de la brique! Ils sont plus grands, plus épais que les autres et un peu mous – après en avoir mangé, tu peux juste aller te coucher! Je les aime aussi parce que c’est ça, l’immortalité! J’ai perdu ma grand-mère il n’y a pas longtemps. Mais j’ai sa recette, tout comme celle de la tarte au chocolat de mon autre grand-mère. Je les refais et les enfants aussi, on passe ainsi le flambeau…

La chose la plus folle que vous ayez faite?

Avoir cru que je pouvais réussir dans la chanson. Il faut être un peu fou pour vraiment réaliser ses rêves… A 6 ans, j’ai écrit sur la feuille du PMS que je voulais être ambassadeur ou chanteuse, je suis devenue les deux (NDLR: elle est ambassadrice pour Handicap International).

Un métier que vous auriez pu exercer?

Médecin ayurvédique ou cartomancienne!

Ce qui vous saoule vraiment?

L’abus de pouvoir, aussi petit soit-il. Parce que c’est de la lâcheté. Et le comble de l’angoisse.

Un mot pour vous décrire?

Enthousiaste. Je sors d’une grande période sans enthousiasme… Et je pars de l’idée que ma nature et mon équilibre, c’est l’enthousiasme, pour le retrouver. Mon but est d’être enthousiaste pour le restant de ma vie, j’essaie mais ce n’est pas évident.

Votre achat le plus bizarre?

Des boîtes, des cadres et des albums photo jamais utilisés! Mais c’est plus la quantité que l’objet qui est bizarre. Je dois faire attention, parce que je suis excessive et quand j’ai un peu le blues, j’ai vraiment tendance à acheter trop.

Une idée concrète pour un monde meilleur?

Le partage.

Ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite?

Terminer mon plat de riz brun aux légumes et au poulet! J’aime les simples choses de la vie, je la complique souvent mais je sais que la clé est là et rien que de le savoir, cela m’aide.