Aurore Morisse: « Ma vie est une folie! »

Aurore Morisse a déjà vécu mille vies. Passée du mannequinat au statut de plus jeune antiquaire de Belgique, la trentenaire liégeoise, qui cartonne sur le plateau d’Affaire conclue, vient d’ouvrir sa galerie dans la Cité ardente. Et a trouvé malgré tout le temps de répondre à nos questions sur le vif.

La question qu’on vous pose le plus souvent?

Les personnes qui regardent Affaire conclue veulent toujours savoir si Sophie Davant est sympa. Alors, non seulement je la trouve très sympa, mais en prime, elle est incroyablement professionnelle. Je n’ai jamais vu une nana aussi balaise qu’elle à la télé. Du reste, ce n’est pas tant une question qu’on me pose mais plutôt la surprise qu’on me renvoie: les gens sont étonnés de voir tout ce que je fais, ils me parlent de mes différents projets.

Le sport que vous pratiquez… en pensée?

Mon cerveau turbine 24 heures sur 24, donc c’est un peu comme si un rat de laboratoire était coincé dans une roue géante, j’accomplis de vrais marathons mentaux.

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenue?

J’ai la tête dans mes projets en permanence, je n’en reviens jamais vraiment. J’ai beau m’arrêter et prendre des vacances, de nouvelles idées émergent continuellement. Si je dois parler d’un endroit réel, par contre, je dirais Liège. J’y suis, j’y reste, et c’est comme si je n’en étais jamais partie. C’est une ville à taille humaine où il se passe plein de choses, qui a une vraie complicité avec ses citoyens, et une ambiance qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.

View this post on Instagram A post shared by Aurore Morisse officiel gallery (@gallery_aurore_morisse)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La personne qui vous influence le plus?

Je suis ma propre influenceuse! Je crois en ce que je fais, et si j’ai une idée, c’est qu’elle est bonne et que je dois foncer. En règle générale, j’admire les gens partis de rien, qui bossent et qui ont foi en leur projet. Je trouve la compagnie de femmes entrepreneuses particulièrement inspirante.

Le plat qui vous ramène en enfance?

Le pain perdu que mon papa me cuisinait le dimanche matin.

La chose la plus folle que vous ayez faite?

Tout ce que je fais est complètement fou! Je ne fais jamais rien comme tout le monde, ni les choses à moitié. Ma vie est une folie.

View this post on Instagram A post shared by Aurore Morisse Officiel (@auroremorisse_officiel)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Un métier que vous auriez pu exercer?

Architecte. J’aime la recherche constante d’innovation que ce métier implique, et je suis passionnée par la restauration de biens anciens. J’ai récemment vu une expo consacrée à Mies van der Rohe à Berlin, c’est hallucinant: il est à la foi ingénieur et artiste.

Ce qui vous saoule vraiment?

L’irrespect et le manque de savoir-vivre.

Un (seul) mot pour vous décrire?

Solaire.

View this post on Instagram A post shared by Aurore Morisse Officiel (@auroremorisse_officiel)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’achat le plus bizarre que vous ayez fait?

Je fonctionne au coup de cœur, donc chaque achat a toujours le potentiel d’être un peu fou, mais en même temps, si ça me plaît, ce n’est pas vraiment bizarre. Par contre, en boutique, j’ai déjà reçu un petit couteau dont la lame était recouverte de poison, du curare. Il fallait faire très attention à ne pas en toucher la pointe, parce qu’il y avait toujours un risque de mourir empoisonné.

Une idée concrète pour un monde meilleur?

Miss Belgique répondrait mieux que moi! Blague à part, si tout le monde disait déjà juste «bonjour, merci, au revoir» avec le sourire, cela rendrait les journées plus jolies. La gentillesse et la politesse changent tout.

Ce que vous aimeriez faire là, tout de suite?

Siroter un bon café en me plongeant dans un bouquin, Le Chardonneret de Donna Tartt, de préférence, avec quinze minutes de tranquillité pour savourer le moment.