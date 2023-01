Affaire Guerlain: la compagne du parfumeur condamnée pour violences

La compagne de Jean-Paul Guerlain, Christina Kragh Michelsen, a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis pour violences contre le parfumeur français âgé de 86 ans, a-t-on appris lundi de source proche du dossier.

En première instance, celle qui était initialement poursuivie pour « délaissement d’une personne incapable de se protéger » avait été relaxée par le tribunal correctionnel de Versailles (ouest de Paris) en octobre 2021.

Violences volontaires et harcèlement moral

Un médecin avait constaté que le célèbre « nez », qui souffre notamment d’incontinence, présentait des irritations attribuées à un manque de soins. Le tribunal avait noté que Christina Kragh Michelsen avait pu « faire entrave aux soins », mais que « cette entrave ne constitue pas le délit de délaissement ».

Lire aussi: Rififi juridique chez les Guerlain, une des plus grosses fortunes de France

Le parquet de Versailles avait fait appel de cette relaxe et Christina Kragh Michelsen a été rejugée par la cour d’appel, cette fois pour « violences volontaires », la qualification retenue ayant été modifiée. La Franco-Danoise de 64 ans a également été condamnée jeudi pour « harcèlement moral » contre une ancienne employée de maison de Jean-Paul Guerlain.

Querelle de famille

Christina Kragh Michelsen était poursuivie par Stéphane Guerlain, le fils de son compagnon et de deux ans son cadet, qui l’accuse de profiter de son père, une des plus grosses fortunes de France, atteint de la maladie d’Alzheimer. « C’est un arrêt d’une grande dureté basé sur les seules déclarations de deux assistantes de vie rémunérées par Stéphane Guerlain », a réagi l’avocat de la défense, Me Frédéric Bélot, qui a précisé s’être pourvu en cassation.

« Stéphane Guerlain est soulagé que les faits tels qu’ils ont existé aient été reconnus. Il a été lui-même blanchi de toutes les accusations que Christina Kragh Michelsen avait portées à son encontre pour allumer un contre-feu », a pour sa part commenté l’avocat du fils du parfumeur, Me Pascal Koerfer.

La querelle familiale n’en est en effet pas à son premier passage devant les tribunaux. En juin, Stéphane Guerlain, qui était accusé par la compagne de son père de la harceler et de l’avoir menacée à plusieurs reprises, avait été relaxé par le tribunal correctionnel de Versailles.

Christina Kragh Michelsen et Jean-Paul Guerlain se sont rencontrés en 2005. Le couple a même essayé de se marier mais, à la demande du fils, qui exerce la tutelle du célèbre parfumeur, la justice avait annulé cette union au motif que Jean-Paul Guerlain n’était pas en état d’y consentir.