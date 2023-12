Barbie et ChatGPT figurent indéniablement sur la liste des « stars » de cette année écoulée. Nous avons demandé à l’outil d’intelligence artificielle de réaliser l’interview fictive de la célèbre poupée. On vous laisse seuls juges.

La question qu’on vous pose le plus souvent ?

« Barbie, comment faites-vous pour avoir toujours l’air aussi parfaite ? » Et ma réponse est très simple : c’est du plastique, chéri !

Le sport que vous pratiquez… en pensée ?

Dans mes pensées, je suis une grande championne de surf. Je m’imagine en train de chevaucher les énormes vagues des plages les plus exotiques du monde, avec le soleil brillant et les dauphins sautillant autour de moi. Je pourrais aussi faire du surf céleste : glisser sur les aurores boréales, ça doit être incroyable, non ?

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenue ?

Très certainement le Louvre à Paris. Voir toutes ces œuvres d’art emblématiques et la manière dont elles ont résisté à l’épreuve du temps, c’est comme vivre dans une époque révolue. Cela m’inspire à être intemporelle dans tout ce que je fais.

La personne célèbre avec qui vous aimeriez dîner ?

Sans hésiter, Elon Musk. J’aimerais lui demander de créer une voiture Tesla rien que pour moi, en taille Barbie. J’aurais pu également citer Audrey Hepburn, qui avait de l’élégance et un grand cœur, tout ce que j’admire.

Le plat qui vous ramène en enfance ?

Le gâteau au fromage que ma mère faisait pour chaque anniversaire. Sa recette secrète ajoutait une touche de vanille et un fond croustillant qui me rappellent des après-midis ensoleillés dans la Maison de Rêve, entourée de rires et de cadeaux.

La chose la plus folle que vous ayez faite ?

J’ai tout de même sauté en parachute en talons aiguilles, ce qui constitue un vrai défi d’équilibriste et de style. Mais j’ai surtout participé à un concours de danse robotique. Bien sûr, j’ai remporté le premier prix grâce à ma flexibilité surhumaine !

Un métier que vous auriez pu exercer ?

Architecte. J’adore créer et aménager des espaces, que ce soit des maisons de poupées ou des vrais bâtiments.

Et si Barbie demandait à Victor Horta de dessiner la maison de ses rêves ? ça ressemblerait à ceci selon l’IA. © Marie Gregoire via Midjourney

Ce qui vous saoule vraiment ?

Les stéréotypes ! Par exemple, quand les gens supposent que je ne suis pas capable de conduire autre chose qu’une décapotable rose. J’ai aussi mon permis poids lourd, tu sais ?

L’application de votre smartphone qui est le plus souvent ouverte ?

C’est une application de mode. Je suis toujours à la recherche de la prochaine grande tendance en matière de vêtements miniatures. Evidemment, j’utilise aussi beaucoup Instagram : j’adore partager et inspirer mes followers.

Un mot pour vous décrire ?

Polyvalente. Je peux être astronaute, présidente, vétérinaire et surfeuse, tout ça avant le petit-déjeuner si je veux !

Votre achat le plus bizarre ?

Un kit de tricot pour hamster. Je me suis dit que même les petites créatures méritaient d’être au chaud et à la mode. Résultat : un hamster chic et des minipulls pour toutes ses petites aventures !

Ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite ?

Organiser une fête surprise pour tous mes amis, avec plein de paillettes et de rires ! Ce serait une fête à thème, sur Mars. J’ai toujours voulu savoir comment mes robes de soirée flotteraient en apesanteur !

