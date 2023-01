La famille d’Elvis pleure sa fille, Lisa Marie Presley

Alors que le nom d’Elvis Presley est à nouveau sur toutes les lèvres, deux biopics extrêmement attendus étant actuellement en préparation, c’est au tour de sa fille unique, Lisa Marie Presley, de faire tragiquement la une.

L’Américaine de 54 ans est en effet décédée ce jeudi 12 janvier en Californie, quelques heures seulement après avoir été admise à l’hôpital alors qu’elle était en plein arrêt cardiaque. Dans un communiqué partagé avec la chaîne d’infos CNN, la mère de Lisa Marie Presley, Priscilla Presley, a fait part du « choc et de la dévastation » de la famille suite à « la mort tragique de notre bien aimée Lisa Marie ».

Nous sommes extrêmement reconnaissants pour toutes les marques de soutien et d’amour que nous avons reçues, et demandons qu’on respecte notre vie privée durant cette période difficile. S’il vous plaît, gardez-nous dans vos prières: nous les sentons venir du monde entier » a encore demandé la mère de Lisa Marie Presley.

Née au faîte de la gloire de son père, celle qui était elle-même mère de deux enfants a vécu une vie pour le moins riche en rebondissements.

La vie rock’n’roll de Lisa Marie Presley

Celle qui est née à Memphis, dans le Tennessee, quelques mois après le mariage de ses illustres parents, n’avait que neuf ans quand son père est mort. À la mort de ses grands-parents, elle est devenue l’unique de Graceland et de l’héritage musical de son père, dont le montant aurait atteint 100 millions de dollars quand elle en a reçu l’usufruit en 1993, 11 ans avant d’en revendre la majeure partie.

À 19 ans, Lisa Marie Presley épouse le musicien Danny Keough avec qui elle aura deux enfants: Riley, aujourd’hui actrice, et Benjamin, qui s’était ôté la vie en 2020. Douze jours après son divorce du père de ses enfants, la fille du King avait dit « yes » au roi de la pop, Michael Jackson, avec lequel elle était amie depuis son enfance et avec qui elle restera mariée deux ans. Elle-même dotée d’un joli brin de voix, Lisa Marie Presley avait sorti trois albums dont « Storm & Grace », unanimement salué par la critique. Elle avait aussi pris part au tournage du clip du contemporain de son père Johnny Cash pour « God’s Gonna Cut You Down ».

Membre de l’Eglise de Scientologie jusqu’en 2014, elle avait donné naissance à des jumelles nées de son quatrième mariage en 2008, et évoquait épisodiquement la possibilité d’écrire son autobiographie, pour que sa vie soit exprimée « dans ses propres mots, plutôt qu’au travers de spéculations ». Un projet auquel elle n’aura malheureusement pas eu le temps de s’atteler. Dans le communiqué annonçant le décès de sa fille, Priscilla Presley l’a décrite comme « la femme la plus aimante, passionnée et forte que j’aie jamais connue ».

Sa dernière apparition publique remontait aux Golden Globe Awards, deux jours seulement avant son décès inopiné, Lisa Marie Presley ayant accompagné sa mère pour soutenir « Elvis », le film que Baz Luhrmann consacre au King.