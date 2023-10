A 66 ans, l’actrice n’a jamais autant travaillé de sa vie. Entre deux tournages, la Française prend soin de ses vignes sur l’île de Pantelleria. Sur les planches, elle est magistrale dans Bérénice, l’héroïne de Racine qu’elle préfère. Le spectacle est de passage en Belgique.

Tragédie

Racine ne se lit pas, il s’écoute. Je ne me lasse pas de la musique de ses vers. Pour moi, c’est comme se repasser en boucle Le clavier bien tempéré de Bach. Dans la salle, face à nous, personne ne cille pendant une heure et demi. Pour beaucoup de jeunes, c’est une première vraie rencontre avec le texte. Dépouillée de ses digressions inutiles sur le pouvoir, la tragédie est là, sublime, sans que les héros ne se plantent un poignard dans le coeur. C’est le drame d’un trio amoureux dont les vies toutes entières basculent.

Carole Bouquet et Frédéric de Goldfiem dans la mise en scène contemporaine de Bérénice signée Muriel Mayette-Holtz

Renoncement

Devenir mère est un renoncement. Mais il peut être joyeux, cela l’a été pour moi, même si cela implique que changer de perspective sur la vie (NDLR : Carole Bouquet a deux enfants, Dimitri et Louis). Toutes les femmes, qu’elles souhaitent des enfants ou non d’ailleurs – seront confrontées à la question de la maternité et donc du renoncement. Le soi cesse d’être essentiel et l’autre devient prioritaire. C’est ce qui arrive aussi à Bérénice d’une certaine manière. Elle renonce avec grâce, elle abandonne une partie de sa vie pour empêcher le conflit. C’est d’autant plus admirable que ce n’est pas de la fiction.

Imposture

Le syndrome de l’imposteur guette tous les acteurs. Au début de ma carrière, on a eu beau me dire que j’en savais plus que ce que je ne pensais, je n’osais pas croire en moi. J’ai longtemps été tétanisée par la peur. Maintenant, et ce n’est peut-être pas tellement plus raisonnable, je n’ai plus peur du tout. J’ai tellement de plaisir sur un plateau de cinéma, je peux y rester sans rien faire, en silence. Même chose sur une scène de théâtre. J’y suis comme chez moi.

‘Oui, il m’arrive d’être épuisée même si je ne fais pas mon âge comme on dit.’

Mélancolie

L’âge vous rend plus fragile. J’attends d’ailleurs avec impatience d’avoir 70 ans et de faire les couvertures de magazines pour pouvoir crier haut et fort que oui, il m’arrive d’être épuisée même si je ne fais pas mon âge comme on dit. Je n’ai pourtant jamais autant travaillé qu’aujourd’hui! Et j’ai besoin de cette accélération constante même si elle me fatigue. Car elle empêche la nostalgie de me rattraper. Je n’ai plus le temps d’être mélancolique.



Elégance

J’ai grandi en portant des uniformes. Lorsque je travaille, j’enfile des costumes, ce sont les vêtements de mes personnages, pas les miens. Sauf dans la série En thérapie où je crois que j’ai utilisé tout mon dressing! Pour une fois c’était mon style à moi que l’on voyait à l’écran. Quand je m’habille au quotidien, j’opte toujours un pantalon noir et un large chemisier blanc. C’est comme un réflexe. Même pour la tenue que je portais lors du grand dîner à Versailles en l’honneur du Roi Charles et de la Reine Camilla, j’ai respecté les mêmes codes qui sont aussi ceux de la maison Chanel dont je suis restée proche après nos années de collaboration. Cette photo a fait le tour du monde. C’est devenu une sorte de symbole de l’élégance à la française.

Bérénice ou le désir d’une femme pour un homme Un éloge au renoncement Titus, empereur romain, et Bérénice, Reine de Palestine, sont amoureux de longue date. Titus lui a promis le mariage mais appelé sur le trône à la mort de son père, il comprend que Rome n’acceptera jamais une reine étrangère à ses côtés. Il doit alors choisir entre amour et pouvoir. Avec la Carole Bouquet dans le rôle-titre, Muriel Mayette-Holtz (ancienne administratrice générale de la Comédie-Française et directrice actuelle du Théâtre de Nice) plonge dans les méandres de la tragédie racinienne et cisèle un spectacle intime, quasi cinématographique. Resserrant le texte autour du trio amoureux Titus-Bérénice-Antiochus, l’ami de Titus secrètement amoureux de Bérénice, elle ne retient que les passions frustrées et les renoncements pour mieux donner à entendre la caresse brutale des mots échangés. Limpide, ce chef-d’œuvre ravira les amoureux des beaux vers. Comment dire ce que l’on tait ? Comment réfléchir avec le cœur ? Limpide, ce chef-d’œuvre ravira les amoureux des beaux vers. Dans cette tragédie amoureuse sans issue, nos deux protagonistes suivront héroïquement leur destin sans se donner la mort. Bérénice de Racine, du 8 au 10 novembre, au centre culturel Wolubilis, à Bruxelles.

Vigne

Travailler la terre est héroïque. Je m’en rends compte tous les jours lorsque je suis à Pantelleria. Et je remercie ceux qui le font pour moi. Je suis tombée amoureuse de cette île avant même de décider de produire du vin. J’ai voulu le faire à ma manière. Faute d’interlocuteurs sur place prêts à m’écouter, je me suis lancée, un peu comme une gamine à qui l’on dit qu’elle n’a pas le droit d’aller jouer avec les plus grands. J’aime boire et je suis curieuse. Je ne demandais qu’à apprendre. Mon Sangue d’Oro me prend tout mon temps lorsque je ne travaille pas. Une chose est de faire, encore ensuite faut-il le vendre. Pour que les gens aient envie de le boire, le vin doit être incarné.



Ivresse

Il n’y a rien de plus joyeux que la légère ivresse qui vous vient du vin. Avec lui, tout devient plus léger. Si l’on peut se contenter d’un seul verre. Un jour peut-être, j’apprendrai.

Chef-d’oeuvre

J’aime les cinéastes qui ont un langage. Il y a quelques mois, pour faire plaisir à un de mes proches, nous avons visionné ensemble Trop belle pour toi de Bertrand Blier. D’ordinaire, je ne me regarde pas à l’écran. Mais là, c’est comme si ce n’était pas moi que je voyais, j’ai 30 ans de plus désormais. Avoir pu tourner dans quelques films qui feront à jamais partie de l’histoire du cinéma, je me dis que c’est rare. Et même un privilège. Si vous regardez un film de Luis Buñuel ou d’Alfred Hitchcock, vous reconnaîtrez leur patte au bout de deux plans. C’est beaucoup plus difficile aujourd’hui car il y a tellement de plates-formes, de diffuseurs. Il faut être efficace. Même si c’est parfois moins authentique.

