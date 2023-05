Philippe et Mathilde en visite officielle chez Roularta, une « reconnaissance de notre travail »

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus au siège de Roularta Media Group à Roulers. Le couple royal a visité les rédactions de Krant van West-Vlaanderen et De Zondag et a également pu voir l’imprimerie où sont imprimés les journaux et les magazines du groupe, dont Le Vif et le Vif Weekend

Xavier Bouckaert, le CEO de Roularta, a eu l’honneur d’accueillir le roi Philippe et la reine Mathilde. « En décembre, nous avions déjà eu vent d’une visite royale », explique-t-il. « Ce n’est qu’en mars que c’est devenu officiel. C’est évidemment un très grand honneur pour nous ».

« Une reconnaissance de notre travail »

Le couple royal a visité les rédactions de De Krant van West-Vlaanderen (KW) et De Zondag. « La visite royale s’est déroulée juste entre le bouclage et l’impression », a-t-il déclaré. Elle revêt une grande importance pour KW, souligne Bart Casteleyn, rédacteur en chef de KW. « Cela nous fait plaisir. Avec l’augmentation du prix du papier et la numérisation fulgurante, les temps ne sont pas faciles pour les journaux partout dans le monde. C’est pourquoi nous considérons ce passage royal comme une reconnaissance de notre travail. Et, bien sûr, nous sommes aussi reconnaissants envers nos fidèles lecteurs. C’est précisément pour cette raison que j’ai raconté au couple royal qu’un Flamand occidental sur deux lisait De Krant van West-Vlaanderen ».

Après le passage à la rédaction, le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus à l’imprimerie ultramoderne de Roularta Media Group. « C’est là qu’ils ont sorti des presses le premier exemplaire de Krant van West-Vlaanderen. Ils voulaient absolument être présents lors de l’impression de KW », poursuit Xavier Bouckaert

« Dans notre imprimerie, ils ont pu constater que nous ne sommes pas seulement les meilleurs en matière d’impression, mais que nous évoluons également énormément sur le plan numérique et que nous sommes à la pointe du progrès. C’est donc avec plaisir que nous les avons initiés à notre plateforme multimarques Mes Magazines, notre Netflix », ajoute-t-il.

Fluvia

Les souverains se sont ensuite rendus à Deerlijk pour visiter la nouvelle caserne de pompiers, qui fait partie de la zone d’assistance Fluvia. Ils ont ensuite participé à une table ronde avec les bourgmestres de Deerlijk et d’Anzegem, le commandant de la zone et quelques volontaires. « Nous avons discuté de la réforme des services d’incendie, des volontaires et du plan de casernement de la zone d’assistance Fluvia. Le roi et la reine n’ont pas tari d’éloges sur le travail que nous accomplissons ici et sur l’engagement de nos volontaires », a déclaré le commandant de zone Olivier Dorme.