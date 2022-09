Mort de la reine d’Angleterre: les stars lui rendent hommage

Acteurs et musiciens de renommée internationale ont rendu un hommage appuyé à celle qui était sans doute plus célèbre que n’importe quelle star, la reine Elizabeth II, décédée jeudi.

Les célébrités britanniques ont mené la danse. L’actrice Helen Mirren, qui a incarné la souveraine dans le film « The Queen » (2006), a déclaré être « fière d’être une élisabéthaine ». « Nous pleurons une femme qui, avec ou sans couronne, était l’incarnation de la noblesse. »

Elton John, qui possède une somptueuse maison à deux pas du château de Windsor, s’est dit « profondément attristé » par le décès de la reine.

« Elle était une source d’inspiration et a mené le pays à travers certains de ses moments les plus sombres avec grâce, sens moral et une réelle et bienveillante chaleur », a-t-il écrit sur Instagram.



« La reine Elizabeth a été une part très importante de ma vie depuis mon enfance, et elle me manquera énormément. »

Le chanteur avait été anobli par la reine en 1998, quelques mois après avoir chanté son tube Candle in the wind aux funérailles de la princesse Diana.

Bond et Jagger

« Que Dieu bénisse Elizabeth II. Qu’elle repose en paix. Longue vie au roi », a sobrement déclaré Paul McCartney, ancien membre des Beatles également anobli.



Mick Jagger, leader de leur éternel rival, les Rolling Stones, a lui salué la mémoire d’une reine qui avait été une présence constante « pendant toute (sa) vie ».

« Dans mon enfance, je me souviens de regarder les moments forts de son mariage à la télévision. Je me souviens d’elle comme une belle jeune femme, devenue la grand-mère bien-aimée de la nation. »



L’ex-chanteur de Black Sabbath Ozzy Osbourne, surnommé le « prince des ténèbres », a dit regretter la mort de « notre plus grande reine ».

« Avec le coeur lourd, je dis que la simple pensée d’une Angleterre sans la reine Elizabeth II est dévastatrice. »

Daniel Craig, star de la saga « James Bond », a souligné que la reine serait « profondément regrettée ». L’acteur avait participé à un clip vidéo dans lequel Elizabeth II avait accepté d’apparaître, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012.



« Pleine de grâce »

L’ancienne « Posh Spice » des Spice Girls, Victoria Beckham, a affirmé sur Twitter qu’il s’agissait d’un triste jour « pour le monde entier ».

« Je suis très attristée par le décès de notre reine bien-aimée, Sa Majesté la Reine. Nous nous souviendrons d’elle pour sa loyauté et son dévouement sans faille. »

Today is a very sad day for the entire world. I’m deeply saddened by the passing of our beloved Monarch, Her Majesty The Queen. She will be remembered for her steadfast loyalty and service and my thoughts are with the royal family at this time. pic.twitter.com/ObZSKqNaNy — Victoria Beckham (@victoriabeckham) September 8, 2022



Le grand-maître international des comédies musicales, Andrew Lloyd Webber, a assuré qu’elle était « un pilier constant, non seulement pour le Royaume-Uni mais aussi pour son bien-aimé Commonwealth ».

L’autrice de la saga « Harry Potter », J. K. Rowling, a déclaré qu’Elizabeth II avait « mérité son repos ».

Most British people have never known another monarch, so she’s been a thread winding through all our lives. She did her duty by the country right up until her dying hours, and became an enduring, positive symbol of Britain all over the world. She’s earned her rest. #TheQueen — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 8, 2022



« Elle a accompli son devoir envers le pays jusqu’à ses dernières heures, et est devenue un symbole constant et positif de la Grande-Bretagne dans le monde entier », a-t-elle tweeté.

Côté américain, Cher, icône de la pop, s’est remémorée sa rencontre avec la souveraine.

« J’étais dans une longue file de personnes qui attendaient de la rencontrer, et pourtant quand mon tour est arrivé elle m’a posé des questions pertinentes, elle avait l’air vraiment intéressée par la conversation », a-t-elle tweeté, notant son « excellent sens de l’humour ».

Elle était « respectée à travers le monde », a noté une autre chanteuse emblématique, Barbra Streisand.

Ours

La jet-setteuse Paris Hilton a elle salué « l’une des plus grandes sources d’inspiration ».

D’autres reines de la téléréalité, comme la famille Kardashian, ont loué les qualités de la souveraine.

« Avoir la reine comme une présence constante m’a toujours apporté un sentiment de réconfort et de paix », a déclaré Khloé Kardashian.

« Pleine de grâce, dévouée, élégante, inoubliable. Aujourd’hui, et pour toujours, nous nous souvenons d’elle comme l’une des meilleures dirigeantes que notre monde ait connue », a affirmé sa mère, Kris Jenner.



Même les personnages de fiction se sont joints à la pluie d’hommages.

Le compte Twitter de l’ours Paddington, icône de la littérature enfantine britannique qui avait partagé l’écran avec Elizabeth II dans une vidéo pour les 70 ans de son règne, a publié ce message: « Madame, merci pour tout ».