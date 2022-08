Noces de Maria-Laura: sept mariages princiers qui ont eu lieu à Bruxelles (en images)

Le 10 septembre prochain, la princesse Maria-Laura de Belgique épousera son fiancé William Isvy à Bruxelles. Le mariage civil aura lieu à l’hôtel de ville sur la Grand-Place, alors que la cérémonie religieuse sera célébrée dans la cathédrale de Saints Michel et Gudule. L’occasion de revenir sur sept mariages royaux et princiers qui ont eu lieu, eux aussi, à Bruxelles.

Maria-Laura, fille de Lorenz d’Autriche-Este et de la princesse Astrid de Belgique et nièce du roi Philippe, n’est pas la première membre de la famille royale belge à se marier dans la capitale. Avant elle, plusieurs souverains et princes belges ont choisi la capitale pour célébrer leurs noces.

Cependant, les rois des Belges ne se sont pas tous mariés à Bruxelles: Léopold Ier, premier roi des Belges a ainsi épousé la princesse Louise-Marie d’Orléans, fille aînée du roi des France Louis-Philippe, à Compiègne. Quant à Albert, le futur roi-chevalier, il épouse la princesse en Bavière Elisabeth à Munich le 2 octobre 1900.

Retour en images sur les autres rois et princes qui ont convolé dans la capitale belge.

Le 10 août 1853, le prince Léopold, futur Léopold II, épouse Marie-Henriette d’Autriche par procuration à Schönbrunn. 12 jours plus tard, le jeune couple se remariera physiquement à Bruxelles.

Lire aussi | Marie-Henriette, la reine délaissée

Getty

Un autre prince Léopold, le futur Léopold III, épouse Astrid de Suède, le 4 novembre 1926. La jeune reine décèdera quelques années plus tard dans un accident de voiture en Suisse.

Lire aussi | Astrid, le mythe venu du froid

Léopold et Astrid – Getty Images

Le 2 juillet 1959, son plus jeune fils, futur Albert II, épouse une jeune beauté issue d’une famille princière italienne, Donna Paola Ruffo di Calabria.

Lire aussi | Paola, la Dolce Vita

BELGA

Un an et demi plus tard, le 15 décembre 1960, son frère aîné, le roi Baudouin s’unit à une jeune Espagnole, Doña Fabiola de Mora y Aragón. Le couple n’aura pas d’enfants.

Lire aussi | Fabiola, la pieuse

BELGA

Le 22 septembre 1984, la princesse Astrid, second enfant d’Albert et Paola, épouse Lorenz d’Autriche-Este à Bruxelles. Astrid et Lorenz auront cinq enfants.

BELGA

Le 4 décembre 1999, la Belgique célèbre le dernier mariage princier du 20e siècle: le prince héritier Philippe épouse Mathilde d’Udekem d’Acoz. La jeune fille devient la première reine des Belges à avoir la nationalité belge.

Lire aussi | La reine Mathilde entre dans sa 50e année: florilège de tenues pour définir son style

Belga © Belga

Quelques années plus tard, le 12 avril 2003, son frère, le prince Laurent, épouse Claire Coombs, fille d’un Britannique et d’une Belge. Tout comme sa belle-soeur Mathilde, elle a choisi une robe de mariée Natan.