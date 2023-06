À nos souvenirs, papa

Quand il est déporté avec sa famille, Tommy vient d’avoir 1 an. Fort de son talent, son père, le caricaturiste Bedrich Fritta, devient directeur du bureau de dessin chargé, dans le camp tchèque de Theresienstadt, de produire des illustrations de propagande. Un endroit nauséabond où les Nazis entendent montrer que les artistes juifs sont bien traités. Dans la clandestinité, l’homme commence à croquer pour son fils des scènes de la vie de tous les jours – des moments fantasmés que le jeune enfant n’a encore jamais vécus de sa courte existence. Tommy mange son gâteau d’anniversaire, Tommy joue au clown, Tommy fait pipi debout… Le paternel sera finalement envoyé à Auschwitz et tué. Mais le gamin survivra et récupérera par-delà les barbelés ce livre-héritage. En cette année 2023, le touchant ouvrage est enfin publié en français (aux éditions du Rocher). L’original, lui, vient d’être légué au musée juif de Berlin par les enfants de Tommy.

Une belle histoire, mais aussi un témoignage historique important, qui illustre toute la bienveillance et l’amour qu’un papa peut avoir pour ses enfants, à sa façon, envers et contre tout. Un peu à l’avance, bonne fête à tous les darons. Et surtout au mien, qui est parti de l’autre côté du miroir un 1er juin. C’était il y a pile douze ans. C’était hier.