En 2023, on retourne au musée: les musées bruxellois revivent après la période Covid

Les musées bruxellois retrouvent leur public de manière enthousiaste. Après un plan de relance des loisirs, ils peuvent être soulagés après la crise Covid même si d’autres enjeux se manifestent…

Le compteur monte à 4.150.000 visiteurs en 2022 dans les musées bruxellois. Il s’agit d’une augmentation de 56% par rapport à 2021 (2.650.000 visiteurs).



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Une relance remarquable

Les musées bruxellois – les petits autant que les grands musées, précise-t-on du côté de Brussels museum – se félicitent d’une relance remarquable à partir d’avril 2022 avec un total mensuel dépassant l’année record de 2019, année pré-Covid même si on constate une légère diminution de 16% par rapport à cette année-là. Le second semestre aura été gagnant : près de 7% de plus de fréquentation toujours par rapport à 2019.

La fédération des musées bruxellois explique également que les musées dont les visiteurs sont plutôt issus du tourisme ont connu une véritable reprise grâce à la relance du tourisme international de loisirs et précise : « le retour encourageant des visiteurs, au niveau national et international, est certainement un coup de pouce après deux années corona très difficiles ».

Lire aussi | « Art sur ordonnance »: quand la dépression et l’anxiété se soignent au musée

2023, un grand cru ?

Dans la foulée des bonnes nouvelles, l’asbl Brussels Museum assure que « les perspectives pour 2023 s’annoncent prometteuses » bien que « des défis importants restent à relever pour l’avenir : l’augmentation des coûts salariaux, des prix de l’énergie et des coûts des produits et services en général ». Pour les musées, « l’équilibre financier est encore sous forte pression ».

Outre ces challenges, l’asbl Brussels Museums donnent déjà ses prochains rendez-vous : une nouvelle saison de Nocturnes tous les jeudis soirs du 13 avril au 18 mai 2023, une nouvelle édition de la Nuit des Musées de Bruxelles (Museum Night Fever) le 21 octobre 2023, l’ouverture du Belgian Beer World dans le bâtiment de La Bourse et les ouvertures du Musée Hannon et de l’Hôtel van Eetvelde dans le cadre de l’Année de l’Art Nouveau.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

A vos agendas !