Miss Belgique 2023 est… Emilie Vansteenkiste, 21 ans

Emilie Vansteenkiste (21) a été élue Miss Belgique 2023 samedi à La Panne, et succède donc à Chayenne van Aarlen. Darline Devos directrice nationale du concours de beauté a annoncé le nom de la gagnante à l’issue de la soirée de gala organisée au Théâtre Proximus de la commune balnéaire.

C’est vêtue d’une robe fourreau à traine rose que la jeune fille a reçu l’écharpe tricolore belge et la couronne qui caractérisent le titre de Miss Belgique.

« Je ne réalise pas encore. J’ai cette couronne sur la tête mais je ne réalise toujours pas vraiment », a-t-elle lancé. « Merci à tous pour les votes et le soutien. Je ne vous décevrai pas, je ferai vraiment de mon mieux », a promis la jeune fille, tout en remerciant aussi sa famille. « Ma maman m’a inscrite au concours, mais elle est décédée il y a un an d’un cancer. C’est elle qui m’a formée à ce que je suis désormais et je ne peux que l’en remercier », a confié ensuite la Miss.

Originaire de Elewijt dans le Brabant flamand, Miss Belgique 2023 est étudiante en ergothérapie et parle le néerlandais et le français. Elle est suivie par 550.000 personnes sur le réseau social TikTok et est amatrice de danse latine, ont encore précisé les présentateurs de la soirée de gala.



Emilie Vansteenkiste a été sélectionnée parmi 32 candidates (13 francophones et 19 néerlandophones).

Ses dauphines sont Claire Lansenebre, de Flandre occidentale (Knokke-Heist), Victoria Kembukuswa du Brabant wallon (Waterloo) et Cécile Deltour de la province de Liège (Dison).

L’organisation de la finale avait été perturbée par l’interpellation en soirée d’un homme à proximité des lieux. Un suspect, âgé d’une quarantaine d’années et originaire de Lommel, avait une arme en sa possession et une seconde découverte dans son véhicule. Le parquet fédéral a estimé qu’une attaque avait pu être évitée. La cérémonie a donc pu se dérouler comme prévu mais avec un peu de retard.