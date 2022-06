10 remèdes naturels pour lutter contre le reflux gastro-oesophagien

On les appelle communément brûlures d’estomac, mais les reflux gastro-oesophagiens sont bien plus qu’une gêne après avoir trop mangé de pizza. Et ce mal de toucher une large partie de la population, chroniquement ou occasionnellement. Voici 10 moyens naturels pour lutter contre ce reflux gastrique qui vous gâche la vie.

On les appelle communément brûlures d’estomac, mais les reflux gastro-oesophagiens sont bien plus qu’une gêne après avoir trop mangé de pizza. Ils sont diagnostiqués comme tels quand les aliments, les acides, la bile ou les sucs pancréatiques remontent le long de l’oesophage à une fréquence supérieure à deux fois par semaine. Et ce mal de toucher une large partie de la population, chroniquement ou occasionnellement.

Cette remontée acide provoque une inflammation, une irritation puis une cicatrisation, ce qui peut réduire le diamètre de l’oesophage. Les symptômes sont une voix rauque, les aliments qui se coincent, les sensations de brûlure, d’irritation, de nausée, la toux, une respiration sifflante, des symptômes d’asthme ou l’érosion accélérée de l’émail dentaire. Mais ces RGO augmentent également les risques de développer un cancer de l’oesophage.

À l’origine, de ce mal, les fonctions de l’oesophage et du sphincter oesophagien qui se relâchent (sous l’effet de l’alcool, la nicotine, la caféine, les aliments gras ou épicés), en particulier chez les personnes en surpoids ou sujets à la graisse abdominale.

Bien sûr, les conseils qui suivent ne se substituent en rien à l’expertise d’un médecin. Toutefois, ils peuvent soulager en cas de désagréments occasionnels.

1. Perdre du poids

Les études montrent perdre 10 % de masse graisseuse peut améliorer les symptômes de reflux.

2. Commencer un « régime anti-reflux »

Celui-ci consistant à éliminer les produits causes du mal. Mais ne vous emballez pas trop, selon les spécialistes, contrôler son alimentation ne ferait la différence que pour un tiers des patients. De plus « le problème est que la plupart des gens préfèrent mourir que de suivre ce régime pour le reste de leur vie. »

3. Manger des amandes crues

Cet aliment alcalin peut équilibrer votre pH, et une bonne source de calcium

4. Boire 30 ml de jus d’aloe vera pur chaque jour

Au lever, boire une tasse d’eau chaude et de jus de citron frais. Cette boisson dans un estomac vide 15 à 20 minutes avant le petit déjeuner permet au corps d’équilibrer naturellement ses niveaux d’acidité. Cela aide à la digestion et est sans danger . Idéalement, boire cette boisson à la paille, afin de ne pas mettre en contact ce breuvage acide et l’émail de vos dents.

6. Pensez bicarbonate de soude

Mélanger une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans une demi-tasse d’eau. Pas très bon, mais efficace.

7. Adoptez le vinaigre de cidre

Boire chaque jour 1 à 2 cuillères à café de vinaigre de cidre. Par exemple mélangé à du miel dans le thé ou à la place de citron dans le thé. « Beaucoup de gens croient à tort que le reflux acide et l’indigestion sont causés par une surproduction d’acide. Or les dernières recherches démontrent que c’est en fait le contraire chez beaucoup de gens, c’est-à-dire qu’ils produisent trop peu d’acide pour digérer correctement les aliments consommés ». Ainsi pickles, choucroute et autres aliments très acides aident également à stimuler la production d’acide.

8. Buvez des tisanes

La camomille, la menthe ou le thé de fenugrec peuvent aider à réduire les symptômes de reflux acide.

9. Mâcher un chewing-gum

Mâcher un chewing-gum après les repas permet d’augmenter la production de salive, ce qui permet réduire les niveaux d’acide dans l’œsophage, selon les recherches menées.

10. Dormir sur le côté gauche. En effet, les études prouvent que dormir sur le ventre ou sur le côté droit peut causer une pression supplémentaire qui augmente les symptômes de reflux gastro-oesophagien.

Mais aussi:

Cesser de fumer

Ne pas porter de vêtements trop serrés

Ne pas faire d’exercice juste après un repas

Ne pas s’allonger juste après un repas

Ne pas manger durant les 3h précédant le coucher