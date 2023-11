Le cozy cardio, la pratique qui va vous réconcilier avec le sport (et votre corps)

« Je ne suis pas venue ici pour souffrir, OK? ». Entrée dans le langage populaire, cette exclamation résume bien le rapport de certaines personnes au sport. Lequel ne doit pas être synonyme de souffrance ou de se faire violence: il suffit de succomber au cozy cardio, la nouvelle tendance qui vous veut (vraiment) du bien.

Comme à peu près tout ce qui se fait de nouveau depuis quelques années, le cozy cardio nous vient tout droit de TikTok. Mais contrairement à d’autres tendances ayant buzzé sur le réseau chinois (on pense notamment au « poulet au sirop pour la toux ») celle-ci fait sens, et donne même envie d’être adoptée de suite. C’est que la pratique, qui consiste à pratiquer le sport en douceur, à son rythme, et même en pyjama si le coeur nous en dit, à tout pour plaire. La meilleure manière de ne pas tenir une routine sportive est en effet que celle-ci soit punitive, et dans le tourbillon toujours plus rapide qu’est la vie moderne, la perspective de pratiquer doucement mais sûrement une activité fait rêver. Soigner sa condition physique et son mental sans se faire violence? C’est la définition même du soin, ce qui est tout à fait logique puisqu’ainsi que l’explique Hope Zuckerbrow, la TikTokeuse à qui la maternité du cozy cardio est attribuée, la pratique se veut être une réponse bienveillante et saine aux diktats de la diet culture et à la pression que cette dernière fait peser sur l’exercice physique.

Le credo de la jeune texane de 25 ans? Pratiquer l’exercice de manière intentionnelle, afin de se réconcilier au sport de la même manière qu’on peut se réconcilier avec le contenu de son assiette en choisissant de pratiquer la nutrition intuitive. Et ça fonctionne: adepte du cozy cardio avant même que la tendance ne porte un nom, Louise, trentenaire au rapport compliqué avec son corps, chante les louanges de cette forme d’exercice qui l’aide à faire la paix avec son apparence – et à améliorer sa condition physique en prime.

Redécouvrir le plaisir du sport

« Longtemps, j’ai vu le sport comme une contrainte, quelque chose que je devais faire pour perdre du poids, ou ne pas en gagner, et pour « prendre soin de moi » de manière générale, même si à aucun moment je ne retrouvais l’aspect soin, juste une forme de pénitence. Résultat: peu importe ce que je testais, qu’il s’agisse du running ou bien d’un abonnement à l’aquabike, je tenais quelques semaines ou quelques mois tout au plus avant d’abandonner ». Jusqu’au jour où notre sportive contrariée voit apparaître dans ses cookies une publicité pour un mini stepper. « Je l’ai acheté en me disant, comme je me l’étais déjà dit mille fois auparavant, que cela allait me permettre de faire du sport tranquillement depuis chez moi, mais contrairement à mes bandes de résistance ou à mes poids, cette fois, je me suis accrochée. Voire même, je suis devenue accro: je peux choisir le rythme auquel j’en fais, et marcher soit de manière très dynamique, soit tout doucement devant une série ou des clips. Ca me vide la tête, j’ai vu une amélioration spectaculaire de ma condition physique en quelques semaines seulement, et désormais, non seulement je ne dois plus me forcer pour faire du sport mais cela me manque carrément quand je n’ai pas pu faire ma séance quotidienne » confie celle qui n’hésite pas à monter sur son stepper de bon matin en pyjama quand elle n’a pas l’énergie ou l’envie d’enfiler sa tenue de sport.

Un témoignage qui fait écho à celui d’Hope Zuckerbrow, laquelle a donné naissance au mouvement en prenant l’habitude de marcher au pas sur son tapis de course, un café à la main et le pyjama recouvert d’une robe de chambre duveteuse.

Lentement mais sûrement

Une tenue qui est tout sauf un uniforme puisque la règle d’or du cozy cardio est de faire ce qui vous fait du bien, comme cela vous fait du bien. Envie de faire de l’elliptique lentement mais sûrement devant un film de Noël? Parfait. Votre kif ultime est de soulever des haltères au son d’un audiobook? Cozy à souhait. Ce qui compte, c’est de retrouver le plaisir de faire du sport et de prendre soin de son corps, en s’affranchissant une bonne fois pour toutes de la vision de l’exercice comme quelque chose de punitif ou un outil pour tenter de se rapprocher d’un idéal de beauté inatteignable – avec ou sans pyjama.

Et aux sceptiques qui douteraient des bienfaits éventuels d’une pratique qui invite à ralentir la cadence, on rappellera qu’il n’est pas nécessaire de transpirer à grosses gouttes ou d’être à bout de souffle pour faire du cardio. Au contraire, même, la définition faisant référence à tout exercice permettant d’améliorer l’endurance cardiovasculaire en entrainant la capacité de poursuivre pendant un certain temps un effort modéré sollicitant l’ensemble des muscles. Et la meilleure forme de cardio selon les experts de Runtastic, l’app d’Adidas pourtant dédiée au jogging, n’est autre que… La marche. Sa faible intensité permet en effet qu’un plus haut pourcentage de calories brûlées provienne des graisses”, et ce avec moins de stress sur les muscles et les articulations. Par ici le cozy cardio qui chouchoute le moral et le corps!

