Podcast | « Mieux dormir », dernier épisode de notre série « 7 clés pour méditer « 

Episode numéro 7 et dernière clé de notre série de podcasts, où il est question de s’endormir comme une fleur.

Le sommeil est un animal parfois farouche. Quand il vous fuit, c’est galère. On le guette, on l’implore, on peine à s’endormir puis on se réveille plusieurs fois par nuit et on se met à craindre les nuits d’insomnie. Et la petite voix là dans notre tête ne cesse de parler, pas moyen de la faire taire. Spirale négative. Le remède ? Aux somnifères qui ne font que nous plonger dans un coma pharmacologique, préférez la relaxation et la méditation. Elles permettent de déclencher une réaction de détente qui stimule l’endormissement. Le bodyscan est l’exercice le plus simple à mettre en œuvre. On le découvre dans ce podcast, en compagnie du neurologue Steven Laureys. Glissez vous dans vos plumes. Et dormez, je le veux.

Septième semaine, septième chapitre de ce podcast pensé comme une balade dans votre cerveau et votre corps. Et à la fin de l’épisode, tentez l’exercice, histoire de mettre le tout en pratique. Il vous suffit de dormir. C’est parti.



Vous venez d’écouter le dernier épisode de « 7 clés pour méditer », le podcast du Vif Weekend, avec le professeur Steven Laureys. La méditation n’a plus de secret pour vous.

Si vous désirez en savoir encore plus sur la méditation, lisez les deux ouvrages de Steven Laureys, Méditer c’est bon pour le cerveau et Méditer avec le Dr Steven Laureys parus aux éditions Odile Jacob.

