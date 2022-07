Podcast | Se reconnecter à ses émotions, quatrième épisode de notre série « 7 clés pour méditer »

7 clés pour méditer, c’est le podcast de l’été du Vif Weekend. En 7 épisodes, apprenez à méditer, c’est simple. Laissez-vous guider par le neurologue Steven Laureys. Episode numéro 4 où il est question de météo intérieure et de reconnecter à ses émotions.

Interrogez-vous là maintenant tout de suite, du moins si vous le désirez, ce n’est pas un ordre, juste une invitation. « Comment est ma météo intérieure » ? Pas de jugement, surtout, juste un constat. En n’oubliant pas que nos sensations, nos émotions, nos pensées et nos sentiments sont toujours étroitement mêlés.

Prendre conscience de soi, des autres, de ses émotions, de ses sensations, de ses pensées, c’est la première étape de la méditation.

On sait désormais que notre cerveau fait preuve d’une grande plasticité. Et qu’il peut donc être profondément modifié grâce à un entraînement spécifique. Or, la méditation, c’est comme une gymnastique mentale qui peut produire des effets positifs sur l’esprit et sur le corps. L’attention, la compassion et le bonheur peuvent alors être cultivés.

Des bienfaits accessibles

Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire d’être un moine bouddhiste surentraîné pour bénéficier des effets de la méditation. 20 minutes de pratique quotidienne, régulière contribuent significativement à la réduction de l’anxiété et du stress, au renforcement du système immunitaire et à l’équilibre émotionnel.

Pour être plus près de vos sensations, de vos émotions, de vos sentiments, suivez le guide : dans ce podcast, le professeur Steven Laureys partage son savoir, son expérience et sa fascination pour le cerveau et la méditation, il sait qu’elle a tout bon. Il a réussi à voir et à mesurer scientifiquement ses bienfaits sur notre santé, notre stress, notre cerveau.

Quatrième semaine, quatrième chapitre de ce podcast pensé comme une balade dans votre cerveau et votre corps. Et à la fin de l’épisode, tentez l’exercice, histoire de mettre le tout en pratique. C’est parti.