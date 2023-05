Running: les conseils d’Amaury Paquet, triple champion des 20 km de Bruxelles

Ce dimanche 2023, le Liégeois Amaury Paquet remportait pour la 3e fois consécutive les 20km de Bruxelles, établissant ainsi un nouveau record chez les hommes. Envie de marcher, ou plutôt courir, dans ses pas? Ça tombe bien, il a partagé avec nous ses bons plans running.

C’est que cela fait quelques années que la course est passée de passe-temps à occupation (presque) principale pour Amaury Paquet. Ainsi que le Liégeois de 32 ans, qui s’apprête à devenir papa pour la première fois, le confie, cela fait sept ans qu’il se consacre « avec sérieux » au running, ainsi qu’en atteste son joli triplé aux 20km de Bruxelles. S’il succombe une première fois au virus du jogging à l’adolescence, grâce à un professeur d’éducation physique qui transformait certains cours en courses à pied, « à cet âge-là, on est vite influencé par les amis, les sorties, et j’avais un peu laissé tomber. Aujourd’hui, mes entrainements sont ma priorité, quitte à refuser des invitations sur le côté ».

Il s’agit en effet pour lui de caser non pas deux ou trois mais bien sept à dix courses à pied par semaine. Des entrainements qui vont du 10km au marathon, même si, de son propre aveu, Amaury « performe mieux sur les 20 kilomètres et les semi-marathons ». Dont acte, aux 20km de Bruxelles, qu’il apprécie tout particulièrement pour « l’ambiance unique » de cette course qui « rassemble aussi bien des gens qui sont là pour le chrono que d’autres qui marchent le parcours, sans oublier des PMR », Amaury Paquet faisant lui-même partie d’un groupe de coureurs qui poussent des personnes à mobilité réduite sur la course.

« C’est un parcours où on croise des gens de tous les horizons dans une ambiance bonne enfant, ce qui est très agréable. Par contre, il comporte plusieurs difficultés, entre côtes, tunnels et l’avenue de Tervueren, qui est assez longue et casse-pattes, donc ce n’est pas une course qui se prête aux performances chronométriques ». Amaury Paquet

Et pourtant, en franchissant la ligne d’arrivée en une heure et quinze secondes seulement, le Liégeois, qui remporte ainsi la course pour la troisième fois, n’a pas à rougir de sa performance. « Je suis fier de l’avoir remportée, bien sûr, mais pour la performance plus que pour le côté principautaire » sourit-il. Avant d’ajouter que mine de rien, « les 20km de Bruxelles sont presque le championnat non-officiel du jogging wallon, parce que les Flamands, eux, se concentrent plus sur les 10 miles d’Anvers ».

Quelle que soit la course qui vous fait vibrer, voire même, si vous vous contentez simplement d’enchaîner les tours du quartier à vitesse modérée, s’inspirer d’un champion de la discipline ne peut pas faire de mal – au contraire.

Les 10 tips d’Amaury Paquet pour bien courir

Se fixer un objectif, qu’il s’agisse d’un temps à dépasser, d’une distance à accomplir ou simplement, d’une remise en forme. Faire preuve de régularité dans ses entraînements. « Il ne faut pas commencer à s’entraîner à deux semaines de l’objectif mais bien fournir un effort consistant tout au long de l’année ». Être progressif. « Il ne s’agit pas de se dire qu’on va courir d’un coup cinq fois sur la semaine, puis rien la semaine d’après, parce que sinon, on risque de se blesser ». Écouter son corps. « Si on commence à avoir mal, on ralentit la cadence. J’appartiens à une association de sensibilisation aux malaises cardiaques: il ne faut pas en négliger les risques ». Éviter l’alcool deux à trois semaines avant la course. Choisir des chaussures adéquates à sa pratique. « Quand on court des trails, on n’a pas les mêmes besoins que sur la route, et ce n’est pas parce qu’on a de bonnes baskets de tennis qu’elles conviennent pour le jogging ». En cas de crampe, dégainer un gel au magnésium rapide. Même si, « si on s’est fixé des objectifs raisonnables, qu’on s’alimente bien et qu’on boit suffisamment d’eau, on devrait pouvoir les éviter ». La veille d’une course, on met l’accent sur les glucides, les protéines et les bonnes graisses, en faisant l’impasse sur les aliments trop fibreux, « pour éviter les accidents durant la course ». Le matin-même, Amaury Paquet opte pour gâteaux ou crèmes chocolatées conçus spécialement pour avant l’effort, même si « une tartine de confiture ou de miel offre aussi un bon apport sucré ». Si la course a lieu en matinée, notre champion recommande de ne pas boire plus de 700ml de liquide, et encore, uniquement de l’eau neutre, sans bicarbonate, sinon « gare aux problèmes digestifs durant le parcours ». Niveau ravitaillement, tout dépend de la durée: « Si c’est une course qui dure plus de 2h, on peut croquer un quartier d’orange ou l’autre, mais si le chrono ne dépasse pas l’heure et demie, normalement, des boissons isotoniques devraient suffire ».

Et si on veut courir aussi vite que lui? « On en revient aux fameuses progressivité et régularité. Cela fait des années que je m’entraîne, et chaque année je passe un palier supplémentaire, en acceptant que comme tout le monde, j’ai des pics de forme et qu’à certains moments, je serai plus performant qu’à d’autres ».

Et Amaury d’ajouter que « tout le monde peut devenir coureur. C’est un fait que tout le monde ne bénéficie pas des mêmes capacités physiques et génétiques, donc ce serait faux de dire que chacun d’entre nous est capable d’enchaîner les performances, par contre, tout le monde a la capacité en lui ou elle de terminer un marathon ». À bons entendeurs…

