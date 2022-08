Slow sex: méditation orgasmique, la pleine conscience au service du plaisir partagé

Depuis le début de l’été, notre série de podcasts 7 clés pour méditer et l’enseignement du neuropsychologue Steven Laureys, met en avant les bienfaits de la méditation, pour les différents aspects de l’existence. Mais quid de la sexualité ? La méditation peut-elle y jouer un rôle, y apporter ses bienfaits? Oui, si l’on en croit Olivier Mageren, formateur en méditation orgasmique, qui nous explique son objet d’expertise.

Ingénieur de formation initiale, Olivier Mageren, est aussi certifié en sexologie clinique et en coaching relationnel et intime obtenu de l’ULB. Il est convaincu que l’écoute, bien qu’étant une valeur centrale, est en peine dans nos sociétés. Et il est bien décidé à décomplexer la parole sur la sexualité pour la remettre au cœur du bien-être. C’est aussi l’objectif du Love Health Center, créé durant la décennie 2010 avec Camille Bataillon, qui se veut un espace d’épanouissement riche en informations et en formations autour des questions sexuelles. Celle sur la méditation orgasmique s’inscrit dans ce programme. Olivier Mageren est actuellement le seul coach en méditation orgasmique dans tout le royaume. Il nous explique ce que c’est.

La médiation orgasmique, qu’est-ce au juste ?

S’inscrivant dans un mouvement slow sex, cette pratique que l’on trouve aussi sous l’abréviation OM trouve son origine en Californie en 2004, où cette « procédure » été mise au point et déposé comme marque (Orgasmic Meditation) par Nicole Daedone*. Rappelons, qu’en théorie, la méditation orgasmique n’est pas de la masturbation ou un préliminaire à une relation sexuelle. Son objectif n’est d’ailleurs pas d’atteindre l’orgasme, mais d’explorer le chemin vers celui-ci.

Une pratique cadrée

Le déroulement de cette formation est très strict sans toutefois l’être. Pour comprendre, décrivons l’une de ces sessions.

Une session d’initiation dure précisément 15 minutes et se déroule en binôme – un homme et une femme ou deux femmes. Les partenaires sont en couple ou non, se connaissent plus ou moins, mais en tout cas, se choisissent mutuellement. Aucun partenaire n’est imposé à l’autre, l’intimité de la pratique nécessitant une totale confiance et détente vis-à-vis de l’autre.

La femme est dénudée à partir de la taille, les jambes en position du papillon. Pendant 15 minutes, le ou la partenaire caresse et fait pression sur le clitoris de la femme allongée. Avant chaque ajustement – pression, position des doigts etc – les partenaires annoncent ce qu’ils vont faire. Ces ajustements sont les seules interventions verbales durant ces minutes.

Pendant ce quart d’heure, les deux partenaires observent leurs propres sensations et celles de l’autre, et le ressenti dans leur corps. Leurs émotions. Leur connexion. A soi, à l’autre. L’idée et de vivre l’expérience tout en ayant conscience de la vivre et en s’observant la vivre.

Le seul but est d’être présents, curieux de soi, de l’autre. Jugement, comparaison ou recherche de performance sont bannis de la pratique. Le/la partenaire ne doit pas chercher à provoquer ni à empêcher aucune sensation, orgasme ou autre. Parce que l’OM n’a pas pour but d’atteindre ou faire atteindre des orgasmes classiques, mais de faciliter l’accès à des états orgasmiques.

Les bienfaits

Cette pratique apporterait une meilleure conscience de soi, des désirs. Soit une meilleure perception des sensations traversant le corps, le sexe. Elle aurait aussi la vertu d’amener à une meilleure communication à l’autre et à une meilleure compréhension de soi et de son/sa partenaire. D’aucuns avancent que cette pratique quotidienne favoriserait une douche hormonale, notamment d’ocytocine, cette fameuse hormone de l’attachement, qui aurait pour effet de réveiller les désirs profonds. Des désirs sexuels, mais également les désirs qui touchent chaque aspect de la vie quotidienne (professionnels, alimentaires, etc).

Toutefois, cette pratique fait aussi l’objet de polémiques.

Si vous êtes curieux de savoir comment se déroule une séance de groupe, écoutez cet épisode de l’émission Les pieds sur terre de France Culture, consacrée au sujet.



Reportage RTBF – Méditation Orgasmique from MPLP on Vimeo.

La prochaine journée d’apprentissage de la méditation orgasmique organisée par Olivier Mageren aura lieu le 27 septembre 2022, de 9h à 16h30 à Terra Huma, 9 avenue Adrien Stas, 1350 Opr Jauche. Prix par participant·e: 75 euros Plus d’infos : www.love-health-center.org

* Femme d’affaires à la tête de l’entreprise OneTaste, elle et sa firme sont l’objet de nombreuses polémiques et enquêtes judiciaires.