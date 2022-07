Notre top 6 des applications de méditation

Parce que méditer, ça peut changer une vie. Ou tout du moins la recentrer. Mais parce qu’il n’est pas toujours facile de pousser les portes d’un centre et de pratiquer la chose en groupe, le numérique vient à la rescousse. Plusieurs applis de méditation guidée existent, on vous livre notre top 6.

La pionnière

Petit Bambou

Sans doute la plus connue des applications de méditation. Très complète, elle propose des centaines de séances, pour tous les publics. Débutants ou pratiquants aguerri, jeunes ou seniors, actifs ou non. Un volet enfant est également proposé. Après un premier package de 8 séances, gratuit, l’abonnement devient payant. L’app propose également des programmes à la carte suivant les problèmes à traiter, boulot, santé, forme, anxiété générale, sommeil, préparation à la chirurgie, détox numérique…

Les plus ? Christophe André, psychiatre et précurseur en termes de méditation, propose une formation, les histoires illustrées qui permettent une déconnexion visuelle, les package « sons » qui invitent au lâcher prise et l’ergonomie efficace de l’app.

Disponible sur App Store et Google Play

6,99 euros par mois, 59,88 euros par an.

petitbambou.com

La ludique

Mind

Ici, c’est 3 programmes d’initiation pour commencer la méditation, puis plus de 350 séances aux sujets variés, stress, sommeil, bonheur, créativité ou encore auto-compassion. Des séances guidées par des experts dans le domaine. Le programme propose même un accompagnement de 4 programmes pour les kids, guidées par Eline Snel, l’auteure de Calme et attentif comme une grenouille, avec des séances de méditation et yoga à pratiquer en famille, accompagnées d’un volet conte et d’un volet jeu.

Le plus ? Une méditation live par jour

Disponible sur App Store et Google Play

39 euros pour 6 mois, 59 euros pour un an, 180 euros pour l’abo à vie

mind-app.io

La relax’

Calm

L’appli propose plusieurs « package » de séances, selon que l’on veut débuter dans la méditation, retrouver son calme, se recentrer, se connecter à l’instant présent, améliorer sa vie amoureuse, dépasser un moment anxieux,…

Les plus ? La place importante que le sommeil trouve dans cette application. Et outre la méditation à proprement parler, c’est tout un environnement qui propose l’appli, avec musique, masterclasses, vidéos ou histoires du soir.

Disponible sur Apple Store et Google Play

35,99 euros par an

La « Silicon Valley »

Headspace

Trois objectifs principaux à cette application, développée par Andy Puddicombe, ancien moine bouddhiste d’origine britannique, chouchoute des stars, et offerte aux travailleurs de Google et de Linkedin : libérer son mental en découvrant l’art subtil de la méditation, évoluer dans sa pratique et renouer avec un bon sommeil. Attention, toutes les séances ne sont pas en français.

Les plus ? Les séances de méditation sont prévues pour toutes les situations : dans les transports, au travail, en cuisinant… et le site propose régulièrement des promos.

Disponible sur Google Play et App Store

57,99 euros par an

Headspace.com

La minutée

Insight Timer

Cette application est une sorte d’immense bibliothèque virtuelle de milliers de séances de méditation et yoga, par des instructeurs des quatre coins du monde. Beaucoup de séances en anglais, donc, mais aussi quelques-unes en français (4 kits de démarrage : méditation, anxiété, stress, nuits blanches). Des séances live, auxquelles il faut s’inscrire, sont organisées quotidiennement et gratuitement : rituel du lundi, passage des solstices, surmonter les attaques de panique, méditation guidée de 15 minutes, découverte de l’intention de la semaine… ainsi que des programmes sur la longueur, d’une ou plusieurs semaines. En outre, l’appli propose un timer, soit un minuteur de temps de méditation, début et fin par un gong choisi et personnalisé. Attention, cette application très complète et tentaculaire nécessite un petit moment d’adaptation à sa prise en main.

Le plus ? La gratuité de l’app de base -si vous souhaitez suivre des cours, le pendant payant est à 62,99 euros- et la communauté internationale, chat compris, qu’Insight Timer met en place.

Disponible sur Google Play et Apple Store

Option de base gratuite, cours à 62,99 euros pour un an, 27 euros pour 30 jours, 17 euro pour un 10 jours.

insighttimer.com

La bienveillante

Imagine Clarily

C’est l’application de Mathieu Ricard, dont la pertinence dans le domaine n’est plus à démontrer. Personnalité de renommée mondiale + pédagogie bienveillante + terreau scientifique, rien n’est laissé au hasard pour cette app qui accompagne en douceur les débutants dans leurs premiers pas et permet aux pratiquants confirmés d’aller (beaucoup) plus loin. Les artistes apprécieront le volet « Creative Journey », méditation liée à la pratique du piano et les jeunes parents les séances pour enfants et familles.

Les plus ? L’attention porté à l’aspect scientifique de la méditation, Mathieu Ricard collaborant régulièrement avec les spécialistes neurologues du monde pour affiner leur connaissance de cette pratique, ainsi que le mantra qui la sous-tend : l’altruisme, et les superbes photos de Ricard qui illustrent l’appli.

Disponible sur Google Play et Apple Store

11 euros par mois ou 65,4 euros par an

imagineclarity.com