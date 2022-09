Pause détente: Trois spas nature en Belgique

La Belgique, terre de wellness? Les espaces XXL dédiés au bien-être se multiplient. Et offrent toujours plus d’expériences, dans des décors travaillés, aux amateurs de soins en tout genre. En voici trois qui misent sur le lien avec la nature.

Les Thermes de Spa

C’est là que tout a commencé puisque c’est à cette station thermale belge que les spas doivent leur nom. Installé depuis 2004 sur les hauteurs boisées d’une colline qui surplombe la ville, le centre a conservé les baignoires en cuivre dans lesquelles les curistes peuvent, comme il y a 150 ans, prendre des bains d’eau carbogazeuse et voir leur corps se couvrir de microbulles. Ce soin à la carte est proposé en supplément, comme les bains de tourbe ou le massage sous rideau de pluie. L’institut, qui possède 60 cabines, prodigue aussi un large choix de traitements corps et visage et des rituels s’inspirant de l’Orient, d’Inde ou d’Asie. Une entrée comprend l’accès aux 800 m2 de bains intérieur et extérieur, aux saunas et hammams − «textiles» ou naturistes –, aux espaces de relaxation et aux activités thermoludiques dispensées quotidiennement. Entre autres: le massage sonore, pratiqué par les maîtres nageurs à l’aide de bols tibétains pendant que vous vous laissez aller sur des boudins flottants. Ou les cérémonies aufguss dans le sauna naturiste. Mieux vaut donc planifier sa journée dès l’arrivée si l’on veut ne rien rater. L’accès se fait sur réservation et il est recommandé de réserver ses soins bien en amont. Il est aussi possible de se restaurer sur place, la brasserie disposant même d’une magnifique terrasse panoramique. Plusieurs hôtels proposent des packages, comme le Radisson Blu Palace situé au pied du funiculaire menant à l’infrastructure.

Waer Waters

A un jet de pierre de Bruxelles, le centre a vu son offre s’accroître au fil du temps. Un hôtel est même désormais attenant aux quelque 12 000 m2 de zénitude saunas, hammams, cabines IR, étangs de nage, bains et salles de repos dans trois ambiances différentes. Dedans-dehors, chaud-froid, avec ou sans maillot, il y en a pour tous. Les équipes de Waer Waters recommandent de commencer la visite par un sauna – il en existe pas moins de 16 versions! Le Kelo, construit dans la plus pure tradition finlandaise à partir de bûches d’un précieux bois centenaire, est particulièrement unique. Le Loft comporte, lui, plusieurs étages. Des cérémonies sont également organisées, comme dans le sauna banya d’origine russe, où vous serez «frappés», en douceur, par des branches trempées afin d’activer la circulation sanguine et de laisser sur la peau des gouttes d’eau chargées en huiles essentielles. Après la phase de chaleur, rien de tel qu’un plongeon dans un étang de baignade. L’endroit rêvé pour observer la nature, l’eau ici est nettoyée par des plantes aquatiques. Une piscine flottante en plein air, chargée en sel de mer naturel, vous invite, elle, à expérimenter une agréable sensation d’apesanteur. En supplément, l’institut propose massages, enveloppements ainsi qu’un soin visage Babor.

Elaisa

Ouvert juste avant la pandémie, cet espace trouve place sur l’ancien site minier Terhills reconverti en destination touristique, en bordure du parc national de la Haute Campine. Le domaine de 356 ha accueille notamment depuis l’an dernier un resort de 250 cottages relié à Elaisa en barque ou voiturettes de golf. Les concepteurs des thermes se réfèrent aux théories des nombres venues de l’Antiquité pour justifier leurs choix architecturaux. Les formes, les matières et les cristaux intégrés dans la bâtisse sont censés créer une atmosphère énergétique, propice à la relaxation. Ici, pas de zones textiles ou naturistes. Les maillots sont interdits (sauf certains jours). Le centre décline sur plus de 7 500 m2 des espaces de soins et détente inspirés des cinq éléments et des cultures du monde. Répartis sur trois étages, 10 saunas, un hammam ottoman, des bains à remous ou encore un bain minéral dans lequel on entend, sous l’eau, chanter baleines et dauphins. Parmi les cérémonies originales: le Temazcal se déroule dans une hutte de sudation mexicaine symbolisant l’utérus. Après ce passage dans l’obscurité, vous serez invité à vous baigner dans le lac voisin. La carte de soins n’est pas en reste avec des enveloppements de boue ou d’algues, des massages en musique live, etc. Des expériences souvent inédites en Belgique.

