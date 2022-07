Podcast | Les 5 sens en alerte, troisième épisode de notre série 7 clés pour méditer

7 clés pour méditer, c’est le podcast de l’été du Vif Weekend. En 7 épisodes, apprenez à méditer, c’est simple. Laissez-vous guider par le neurologue Steven Laureys. Dans ce nouvel épisode, il est question de regarder, toucher, écouter, sentir et goûter. Mais en mieux.

Petite devinette pré méditation : que peut-on compter sur les doigts d’une main ? Réponse : nos cinq sens – la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat et le goût. Traduit en verbe, cela donne regarder, toucher, écouter, sentir et goûter. Et si on déployait nos capacités grâce à la méditation ? Et si on regardait, touchait, écoutait, sentait, goûtait mais en mieux ? Avec en cerise sur le gâteau, une dégustation de chocolat. Le concept de la pleine conscience de l’instant présent prend ici tout son sens.

Troisième semaine, troisième chapitre de ce podcast pensé comme une balade dans votre cerveau et votre corps. Et à la fin de l’épisode, tentez l’exercice, histoire de mettre le tout en pratique. Il vous faut juste un bout de chocolat. C’est parti.



