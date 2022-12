Régime starter: pour ou contre ce régime qui promet de faire perdre du poids rapidement

À l’approche des fêtes de fin d’année, il peut être tentant de se tourner vers des solutions miracle pour perdre rapidement du poids. L’une d’entre elles, le régime starter, promet de perdre « jusqu’à 8 kilos en 4 semaines ».

À l’approche de fêtes de fin d’année, les « régimes miracles » font parler d’eux, particulièrement sur les réseaux sociaux. Injonction sociale oblige, cela peut être pour perdre quelques kilos afin d’anticiper les excès de fin d’année ou encore en prévision des réunions de familles. Parmi ces régimes, on retrouve le régime starter et sa promesse de faire perdre jusqu’à 8 kilos en 4 semaines.

Créé par le docteur Alain Delabos ce régime « peut vous faire mincir vite, très vite même, sans y laisser ni votre santé ni votre bonne humeur », vante le médecin en introduction de son livre Le régime starter. L’objectif affiché par le spécialiste, toujours dans son livre, est de « vous débarrasser des excès d’eau et de graisses qui encombrent votre organisme ». Pour ce faire, il se base sur un levier, dont il est l’inventeur : la chrononutrition.

La chrononutrition : quesaco ?

Selon cette théorie, conçue en 1986, chaque aliment serait à consommer en fonction d’une « horloge biologique », qui évolue en fonction de la sécrétion enzymatiques et hormonales du corps humain au fil de la journée. « Le docteur Delabos a théorisé que l’important dans un bon régime alimentaire n’est pas l’alimentation, mais le moment où l’on s’alimente. Ainsi, lorsque à tel moment de la journée ont produit une hormone spécifique, il faut ingérer l’aliment qui répond au besoin », explique le nutritionniste Anthony Berthou dans un article du site Parent. Les trois repas sont donc à prendre à heure fixe, avec un intervalle de quatre heures pour éviter que le corps ne stocke.

Dans le cas du régime starter, la méthode demande un apport élevé en protéines animales. Composé de trois repas et une collation par jour, le régime repose sur une grande consommation de viande.

En revanche, les fibres et les végétaux ne sont que très peu présents dans les menus.

Pour la collation, le nutritionniste recommande des fruits frais ou du chocolat noir.

« Je ne recommande pas ce régime dans le but d’une perte de poids”, affirme la diététicienne Léa Zubiria sur PasseportSanté. En ligne de mire, le manque de diversification au niveau des aliments et un « faible apport en légumes, en fruits et en grains entiers ».

Autre point négatif, l’effet yoyo une fois le régime terminé, à savoir des kilos qui peuvent revenir aussi rapidement qu’ils ont disparu.