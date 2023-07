Une journée dans le Monde de Barbie, pour gonfler sa confiance en soi

A Santa Monica, à quelques encablures des plages de Los Angeles, une expo recrée l’univers de Barbie sur 2.000 m2. Van aménagé sous les palmiers, chaises de plage, radio géante et même vaisseau spatial: les visiteurs s’aventurent dans un monde idyllique et peinturluré de rose.

Entre les macarons roses et les planches de surf, Rhonda, Lois, et Felice replongent avec nostalgie dans leurs rêves d’enfants au sein de l’exposition « World of Barbie » en Californie, moins d’un mois avant la sortie d’un des blockbusters les plus attendus de l’été.

« Nous sommes à nouveau des petites filles », s’amuse Lois avec ses amies quinquagénaires, en posant devant le toboggan fuchsia de la piscine à balles, attraction phare de cette vaste maison d’un étage dédiée à l’un des plus célèbres jouets du monde.

Cette exposition a déjà reçu 50.000 personnes, souvent vêtues de roses et paillettes, depuis son ouverture en avril. Elle contribue à raviver la frénésie autour de la poupée, avant la sortie du film Barbie, attendu le 21 juillet en salles aux Etats-Unis – le 19 en France.

Selon ses organisateurs, l’événement n’est pourtant pas lié directement à la comédie hollywoodienne réalisée par l’étoile du cinéma indépendant Greta Gerwig, avec Margot Robbie dans la peau de la fameuse bimbo blonde et Ryan Gosling en Ken.

« Barbie est une source d’inspiration depuis de nombreuses décennies qui montre vraiment que l’on peut endosser tous les rôles que l’on veut », estime auprès de l’AFP Lucy Treadway de l’agence Kilburn Live, qui organise l’exposition en partenariat avec l’entreprise de jouets Mattel. Sa poupée préférée? La Barbie Frida Kahlo.



La sortie du film donne lieu à un déluge d’idées marketing, toutes plus roses les unes que les autres, à destination des adultes nostalgiques. Airbnb propose ainsi de gagner une nuit dans une maison de Barbie grandeur nature à Malibu, et quantité de partenariats ont été passés pour vendre des valises Barbie, des manettes de Xbox Barbie, des brosses à dents électriques ou du maquillage.

Icône pop

Créée en 1959, Barbie s’est imposée comme une icône de la culture pop mondiale en plus de soixante ans d’existence.

Au sein de l’exposition de Santa Monica, un mini-musée retrace d’ailleurs l’histoire du jouet, depuis l’apparition de la première Barbie en maillot noir et blanc jusqu’aux dernières Barbies plus inclusives, comme celle en fauteuil roulant.

Les visiteurs font volontiers la queue dans l’immense garde-robe pour se prendre en selfie parmi les vêtements teintés de rose bonbon, de jaune canari ou de turquoise. Mais pour les nombreuses petites filles qui déambulent dans cet univers, la piscine à balles semble incontournable. « C’est le plus excitant », confient Morgan, Taylor et Kristin, trois soeurs venues fêter leur septième anniversaire en compagnie de leurs parents.

Dans l’une des pièces les plus fréquentées, plusieurs boîtes à jouets grandeur nature permettent également de se prendre en photo en Barbie réalisatrice, patineuse, exploratrice ou sirène, avec le slogan: « tu peux être ce que tu veux ».

« Je pense que Barbie a été à l’avant-garde de beaucoup de choses, mais la chose la plus importante était de s’aimer soi-même. De ne pas avoir peur de qui tu es », reprend Mme Treadway, l’organisatrice.

Un mot d’ordre qui séduit Emmanuel Fernandez. En chemise ouverte et short à imprimés roses et turquoise, le trentenaire s’est décidé à visiter le « World of Barbie » après avoir vu la bande-annonce du film. « Je voulais devenir Ken », explique cet homme qui s’est récemment mis à la musculation, l’abdomen à découvert. Pari réussi, semble-t-il. Dans la queue pour s’acheter un cocktail rose, M. Fernandez a vraiment l’impression de se retrouver dans la peau du faire-valoir de Barbie. « Je suis content, tout me plaît », lâche-t-il. « Tout est si beau ici! »

– 9 mars 1959: « naissance » officielle de Barbie, avec la présentation au salon du Jouet de New York de la poupée créée par Ruth Handler, cofondatrice de Mattel. – 1961: création de Ken, le petit ami de Barbie, qui tire son nom du propre fils de Ruth Handler. – 1965: Barbie devient astronaute, quatre ans avant que Neil Armstrong ne marche sur la Lune. A ce jour, elle s’est essayée à près de 200 carrières au total. – 1965: la poupée est désormais dotée de jambes pliables. – 1967: première déclinaison de Barbie en « célébrité », avec le mannequin Twiggy. – 1967: Barbie se dote d’une taille articulée et subit son premier lifting, ses créateurs changeant les traits de son visage pour lui donner une apparence « plus jeune ». – 1968: la première poupée type Barbie à la peau noire, tirée d’une série télévisée, est commercialisée. La première Barbie noire est, elle, commercialisée en 1980. – 1968: elle parle! Mattel sort une poupée Barbie capable de prononcer des phrases enregistrées, dont une version en français. – 1970: première Barbie complètement articulée – 1986: pape du pop-art, Andy Warhol peint Barbie. – 1992: Barbie est candidate à l’élection présidentielle pour la première fois. C’est systématiquement le cas depuis l’an 2000. – 2000: Barbie a un nombril. – 2004: Barbie largue Ken pour un surfeur australien nommé Blaine, le frère d’une de ses amies! L’idylle ne durera que deux ans… – 14 février 2011: Ken revient officiellement dans la vie de Barbie à l’occasion de la Saint-Valentin. – 2014: Mattel produit une poupée chauve, Ella, amie de Barbie atteinte d’un cancer. Elle est distribuée gratuitement aux enfants subissant une chimiothérapie et perdant leurs cheveux. – 2016: Barbie diversifie son look pour proposer notamment de nouvelles corpulences (menue, ronde, grande), ce qui lui vaut la Une du magazine Time. -2023: Sortie du film Barbie de Greta Gerwig

