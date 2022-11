Has been le Black Friday: place au Green Friday

Lorgner sur les promos du Black Friday – et participer ainsi à cette grand-messe de la surconsommation –, c’est un peu comme regarder la Coupe du monde au Qatar. Il y a ceux qui succombent à la tentation sans ciller ; ceux qui tournent le dos aux sollicitations, leurs convictions en étendard ; et puis ceux qui estiment qu’il ne faut pas craquer mais qui se laissent quand même convaincre…

La pression de la société, qui s’emballe à outrance sur ces rendez-vous, est, qu’on le veuille ou non, une arme de déraison massive. D’autant qu’en cette période un peu morose, on a envie de se faire plaisir. «Utiliser le shopping pour réguler son humeur, ce n’est pas un comportement normal», alerte cependant l’addictologue Véronique Godding, dans notre article dédié aux achats compulsifs.

Loin de nous l’idée de vous culpabiliser, à l’heure même où il n’est pas sûr que la rédaction résistera d’un bloc à l’appel des ristournes. Mais il est bon de rappeler qu’il existe des alternatives pour que les 870 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisés l’an passé (en France et Belgique) ne soient pas égalés ce 25 novembre.

C’est le message important que veulent faire passer les 560 structures belges et françaises qui ont rallié le Green Friday et proposent des événements de sensibilisation au réemploi et à la modération, et s’engagent à ne pas offrir de prix cassés en ce jour noir. Derrière cette démarche notamment, la fédération des entreprises sociales et circulaires du secteur de la réutilisation qui rassemble les actions mises en place et les bonnes adresses sur res-sources.be. Et vous, vous allez regarder les Diables jouer?