Ils changent le monde | Victoriæ Pia (activiste) et Sylvia Saroyela (conseillère en genre): « Sans espoir, il n’y a pas de militantisme possible »

Qui sont-elles ?

Victoriæ Defraigne, 24 ans, étudiante en bioingénieur à l’ULB

Revendiquée d’un activisme intersectionnel, la Bruxelloise voulait « juste communiquer sur ma transidentitié, puis on m’a collé une étiquette militante donc j’ai dû réfléchir sur le tas et apprendre plein choses ». Quand elle ne milite pas pour plus d’inclusion au sein de son alma mater, Victoriæ informe sur les réseaux sociaux, et a même trouvé le temps d’écrire un livre informatif et inclusif, Les transidentités expliquées à mes parents (et à tous les autres ), paru aux éditions Mardaga au printemps 2023.

Sylvie Sarolea, 52 ans, juriste et professeure

Quand elle n’enseigne pas les matières qui touchent aux mobilités internationales et aux droits humains aux étudiants de l’UCLouvain, cette maman de deux enfants exerce le droit et y puise ses sujets de réflexion. Celle qui prône une ouverture interdisciplinaire est entrée en militantisme il y a quelques années, après avoir constaté que le droit ne la satisfaisait plus, et est désormais co-conseillère du recteur sur les thématiques de genre, égalité et inclusion.