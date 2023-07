À Olmen, petite ville de Belgique aux 165 gagnants d’Euromillions: que sont-ils devenus?

Le jour de la Saint-Nicolas 2022, la vie de 165 personnes d’Olmen et des environs a changé lorsqu’elles ont remporté ensemble le jackpot EuroMillions de 143 millions. Un petit million par personne, qu’est-ce que cela change à votre tranquillité d’esprit? Sur les amitiés et les désirs? Six mois plus tard, les gagnants y voient à nouveau clair. « Un radin reste un radin ».

Le jour de la Saint-Nicolas 2022, la vie de 165 personnes d’Olmen et des environs a changé lorsqu’elles ont remporté ensemble le jackpot EuroMillions de 143 millions. Un petit million par personne, qu’est-ce que cela change à votre tranquillité d’esprit? Sur les amitiés et les désirs? Six mois plus tard, les gagnants y voient à nouveau clair. « Un radin reste un radin ».

6 décembre 2022 – 22 heures

Ce soir-là, Christel Stessens (54 ans) fait ce qu’elle a déjà fait 378 fois dans sa vie : vers 22 heures, juste avant de s’endormir, elle vérifie les résultats du tirage de l’EuroMillions, qui a eu lieu deux heures plus tôt et pour lequel elle et son mari, propriétaires du magasin de journaux à Olmen, organisent régulièrement une loterie de groupe. C’est Wim Van Broekhoven, 53 ans, qui gère l’organisation de cette loterie de groupe, grâce à laquelle les clients du magasin de journaux se regroupent pour le Lotto et surtout pour l’EuroMillions, car la cagnotte est beaucoup plus élevée. Avec un collègue, il a même fait développer un programme informatique spécialement à cet effet.

Wim est assis à côté de Christel dans le canapé. Tous deux sont déjà en pyjama. Depuis trente ans, Christel et Wim se couchent à 22 heures et se lèvent à quatre heures, car les volets de leur librairie se lèvent sur le coup de cinq heures pour les premiers clients. Ce mardi-là, 165 participants ont mis 15 euros chacun pour plusieurs formulaires de jeux multiples. Plus les participants sont nombreux, plus ils peuvent acheter de combinaisons de chiffres et plus ils ont de chances de gagner. Depuis 13 ans que Christel et son mari organisent les cagnottes de groupe, c’est la 379e fois qu’elle ouvre son ordinateur portable le soir.

12-20-25-26-27 avec les étoiles 8 et 12 : les numéros gagnants que Christel voit apparaître sur son écran sont les mêmes que ceux qui figurent sur son bulletin. Elle regarde son mari. « On a gagné? », demande-t-elle. Incrédule, elle appelle sa fille. « Inez, regarde vite les numéros de l’EuroMillions. »

Une autre paire d’yeux confirme à partir d’un autre ordinateur ce que Christel et Wim, assis sur leur sofa, ne peuvent pas croire. Avec la cagnotte groupée, leur marchand de journaux vient de gagner près de 143 millions d’euros. Un peu moins de 870 000 euros chacun.

Panique. Euphorie. Wim et Christel ne savent pas quoi faire en premier, mais cette nuit-là, il n’est plus question de dormir. Parce que certains clients réguliers jurent depuis des années qu’ils peuvent être appelés à sortir du lit s’ils gagnent le jackpot, Wim sort son téléphone. À chaque fois, le silence règne à l’autre bout du fil. Le lendemain matin, tous les autres gagnants reçoivent un courriel de sa part dont l’objet est : « Cagnotte avec tirage le 06/12/2022 ».

22h30

Le soir même, le site web d’un journal titre : « Le grand gagnant du jackpot de l’EuroMillions vient de Belgique ». Christel et Wim se rhabillent rapidement, prennent la voiture et se rendent de Balen à leur magasin de journaux situé dans la ville voisine d’Olmen. Là, vers 22h30, ils appellent Tina Verheyen, responsable des ventes de la loterie nationale et personne de contact pour la région d’Olmen. « Bonjour, c’est Wim du magasin de journaux De Pershoek à Olmen », dit-elle. En raison de l’heure tardive de l’appel, Tina pose immédiatement la bonne question : « Wim, c’est vous ? »

Au petit matin, des journalistes de tout le pays sont devant la boutique du marchand de journaux, un reporter radio de BBC World est suspendu à la ligne et une équipe de télévision est descendue de France. Deux gagnants qui ont déjà appris la bonne nouvelle ont fait la fête toute la nuit et sortent ravis de montrer leur carte d’identité et leur carte bancaire. D’autres gagnants viennent discrètement demander confirmation. Wim a envie de les féliciter un par un, mais il veut aussi protéger leur vie privée. Plus tard dans la journée, il envoie un courriel à tous les gagnants pour s’excuser de sa froideur et leur expliquer concrètement les prochaines étapes.

8 juin 2023, 10 heures

Six minutes. C’est le temps qu’il faut pour transférer un petit million d’un compte bancaire à un autre. Une transaction qui doit être effectuée sur place à la banque et vérifiée par deux personnes. C’est l’une des nombreuses choses que Wim Van Broekhoven a apprises après cette folle nuit de la Saint-Nicolas, lorsqu’un peu moins de 143 millions se sont retrouvés sur son compte, et qu’il a ensuite dû diviser.

Six mois plus tard, nous nous sommes rendus dans son magasin de journaux. Nous y avons passé une journée entière à discuter avec des gagnants, qui se sont remis depuis. Comment cela a-t-il affecté leur vie et leur sommeil? « Je peux déjà vous dire une chose », déclare Wim, qui a aménagé une pièce séparée dans son magasin pour nos conversations avec les quasi-millionnaires. « Un radin reste un radin. Certains gagnants divisent encore chaque euro par deux. Et celui qui était généreux auparavant l’est encore plus aujourd’hui. Gagner une telle somme ne change pas votre personnalité. Avant, la somme aurait pu être idéale. C’est une belle somme, mais qui n’est pas rédhibitoire. La plupart des gagnants sont heureux que ce soit une expérience partagée et n’auraient pas voulu gagner le jackpot seuls ».

Depuis des années, An Lammens de la Loterie Nationale guide les grands gagnants. Bart Custers, directeur d’agence indépendant de l’agence ING locale d’Olmen-Balen, a quant à lui géré le paiement. « Les gagnants pouvaient rester anonymes, mais je me suis retrouvé sous les feux des projecteurs », explique Wim. « Avec An et Bart, j’avais deux personnes avec lesquelles je pouvais prendre des décisions, ce qui était nécessaire à un moment donné. J’ai soudain reçu des mails et une lettre anonyme de personnes exigeant une part des gains ou affirmant qu’elles avaient organisé la cagnotte de groupe et que je devais les rembourser. La Loterie nationale a alors mis à disposition un agent de sécurité dans notre magasin, au cas où les choses se gâteraient. Cet homme n’a heureusement rien eu à faire ».

Quant à savoir si Christel et lui font également partie des gagnants, Wim ne le dit pas. « Je ne dis jamais oui ou non, je préfère laisser les gens dans l’ignorance », dit-il. Wim est cependant devenu une caisse de résonance pour un certain nombre de gagnants, parfois presque un thérapeute. « Depuis, la paix est revenue dans le village, mais les gagnants ont peu de contacts entre eux. Certains n’en ont parlé à personne d’autre qu’à leur partenaire et veulent encore m’en parler, de temps en temps. Ils viennent alors me raconter leur histoire. Au cours des derniers mois, j’ai appris à connaître plusieurs clients de manière plus personnelle. Leur gratitude est immense. Je n’ai jamais reçu autant de bouteilles de vin en cadeau. »

10h30, Kamiel (78 ans): « Je ne vais pas m’avancer »

« Il y a quatre ans, ma troisième femme est morte », raconte Kamiel, qui est le premier à raconter son histoire. « De toute façon, c’était ma petite amie, puisque nous n’étions pas mariés. J’ai vendu la maison que nous habitions ensemble et la moitié de la somme est naturellement allée à sa famille. Avec l’autre moitié, je pouvais tout au plus acheter un studio. J’ai donc loué un appartement ces dernières années, alors que j’ai toujours vécu dans une maison. Grâce à l’EuroMillions, j’ai récemment racheté un appartement au rez-de-chaussée. J’en suis très heureux. Je n’aime pas la haie dans le jardin, mais mon gendre va s’en occuper. J’ai dépensé les deux tiers de la somme gagnée pour l’achat. C’est beaucoup et cela me stresse, mais je suis aussi plus âgé, je n’ai plus besoin d’autant. J’ai aussi donné 100.000 euros à ma fille unique. Et lorsque ma maison sera décorée, mes deux petits-fils recevront certainement quelque chose. Mais ma mère m’a toujours dit : « Il ne faut pas enlever sa chemise avant de dormir ». J’attendrai donc encore un peu. Je ne me crois pas sorti de la cuisse de Jupiter depuis que j’ai gagné. Je n’ai pas acheté de nouvelle voiture. Une voiture, c’est pour aller d’un point A à un point B. Pourquoi un nouveau modèle serait-il meilleur pour cela ? Et la santé n’est pas à vendre. En fait, je suis un jumeau, mais mon frère est mort neuf jours après sa naissance. Il a été blessé à la tête par une pince que les médecins utilisaient à l’époque pour nous mettre au monde. Je regrette de ne pas l’avoir connu, mais heureusement, j’ai un autre frère et quatre sœurs qui sont encore en vie. Ils sont tous heureux pour moi, tout comme mes camarades. À l’un d’entre eux, j’avais promis 5000 euros si jamais je gagnais une grosse somme et j’ai tenu parole. Il en a été très heureux. Voulez-vous voir des photos de ma nouvelle maison ?

11h, Lucie (68 ans): « C’est 30 ans trop tard »

« J’ai tout donné à mes enfants et petits-enfants », dit Lucie. « Pour mon mari et moi, ce gain arrive trente ans trop tard. Nous n’avons plus de dépenses. Notre maison est payée et nos enfants sont diplômés depuis longtemps. Ils pourraient en faire un meilleur usage, alors nous avons tout donné. Un ami m’a demandé : « Tu n’as même pas acheté de nouvelles casseroles ? Mais il n’y a rien qui cloche dans mes casseroles. Il y a vingt ans, des problèmes de santé m’ont laissé partiellement paralysé. Aujourd’hui encore, une infirmière vient tous les matins et un kinésithérapeute tous les après-midi. Un million ou pas, ça ne vous achètera pas un nouveau corps. Cette expérience me rassure sur l’avenir de mes enfants et petits-enfants. Je continuerai donc à participer à toutes les fêtes qu’ils organisent ici.

11h30, Joris (73 ans) et ses filles: « Mon ex ne peut plus me toucher financièrement »

« Je n’ai pas gagné un centime », affirme Joris, descendu chez le marchand de journaux avec ses deux filles. « J’ai été en procédure de divorce pendant des années et j’ai vécu dans la peur : et si mon ex obtenait la maison et que je me retrouvais à la rue ? Grâce à cette expérience, j’ai enfin l’esprit tranquille. Mon ex ne peut plus me toucher. J’ai réparti le montant sur plusieurs banques pour l’instant, car une crise bancaire peut toujours revenir. Mais je veux surtout l’utiliser pour soutenir mes deux filles, qui n’ont plus de contact avec leur mère depuis des années. Ma petite-fille adore tous les bibelots que Wim vend dans son magasin de presse, alors je lui fais un cadeau de temps en temps. Mais pas trop non plus, sinon ses amies seront jalouses ».

« Le divorce de mes parents a longtemps été un point de repère dans ma vie », explique la fille cadette de Joris. « Mais depuis peu, cette expérience est devenue une nouvelle référence positive. Ma sœur et moi avons soudain l’impression d’avoir 25 ans de plus de maturité financière. Cette nouvelle est tombée en plein hiver, au moment où les prix de l’énergie augmentaient. Pouvoir augmenter le montant de son avance énergétique sans stress est un luxe ».

La fille aînée de Joris ajoute : « En tant qu’enseignante, je vois parfois des enfants se promener avec les deux ou trois mêmes pull-overs depuis des années. Il y a beaucoup de pauvreté cachée et depuis que nous sommes passés par là, j’ai encore plus de mal à la voir dans ma propre classe ».

« J’ai commencé à fréquenter ce magasin de journaux lorsque j’ai lu qu’il organisait une cagnette groupée avec quatre magasins du quartier, ce qu’il ne fait plus aujourd’hui », explique Joris. « Je passe devant sept autres marchands de journaux pour cela, car nous habitons à Ham, mais j’aime avoir un contact personnel avec les gens qui me rendent service. De plus, je ne fais jamais le plein à la station la plus proche, mais là où il y a un service à la pompe ».

© Rebecca Fertinel

12h, Wim et Christel: « Aujourd’hui, les gens viennent de tout le pays dans notre magasin »

Depuis le covid, leur magasin de journaux ferme une heure à midi pour permettre à Wim et Christel de déjeuner tranquillement. Autour d’un sandwich au fromage, Wim explique comment sa boutique a fait des heures supplémentaires depuis ce jour heureux de décembre. « En tant que marchand de journaux, il faut sans cesse se réinventer, car les ventes de la presse sont en baisse. Nous vendons aussi du pain, toutes sortes de cartes de vœux et d’articles de papeterie, nous sommes un relais postal et nous organisons les fêtes de fin d’année. C’est ce qui a assuré la stabilité au cours des dernières années. Mais depuis décembre, les gens viennent de tout le pays pour se joindre à nos cagnottes. La semaine dernière, des gens sont venus de Namur, Liège, Bree, Anvers, Diest et Zaventem pour acheter un ticket. Cela ne peut se faire que dans notre magasin, pas en ligne. En décembre, nous avons remporté cette cagnette avec un groupe avec 165 personnes, mais aujourd’hui, ce sont parfois 1 500 clients qui participent à un tel tirage de l’EuroMillions. Même la plupart des gagnants de l’époque continuent à jouer, persuadés que cela se reproduira ».

Les clients doivent à Christel et Wim ce beau chapitre, car beaucoup se souviennent encore de l’intensité des années de démarrage. En 1997, trois ans après avoir repris ce magasin de journaux alors qu’ils avaient une vingtaine d’années, le premier de leurs deux enfants est né. Une petite fille, Inez, qui, après neuf mois, a développé un neuroblastome, une tumeur rare due à une anomalie dans la division cellulaire. Pendant que Christel passait des semaines avec leur bébé à l’hôpital, Wim se levait seul tous les matins pour tenir la boutique. Leur fille est passée entre les mailles du filet, mais la peur qu’ils ont ressentie pendant des années – et qu’ils ressentent encore lors du contrôle annuel – a façonné leur famille. « Certains clients se souviennent encore qu’avant sa maladie, Inez était dans son berceau sur le comptoir. Et soudain, elle n’était plus là », raconte Wim avec émotion, avant de refermer les volets de la boutique.

13h, Maaike (46 ans): « La somme ne rentrait pas dans la calculatrice »

Le 7 décembre, j’étais allongée sur la table chez le kiné, lorsqu’il m’a dit : « Vous avez entendu parler des gagnants d’EuroMillions? J’ai tout de suite compris ce qu’il voulait dire, mais je n’étais pas sûre d’en faire partie, car j’avais acheté un billet à la dernière minute la veille, après qu’il s’est avéré que je n’avais plus de cigarettes. Le kiné a continué à me masser jusqu’à ce que je lui dise : « Arrête, j’ai besoin de savoir si j’en fais partie ». J’ai sauté de sa table avant même qu’il ne l’ait baissée et j’ai pris la route. Lorsque Christel m’a confirmé la nouvelle, je n’ai eu qu’une idée en tête : c’est bien, mais j’ai un rendez-vous au parc à conteneurs à 16 heures. J’ai immédiatement annoncé la nouvelle à mon mari, mais pas encore à nos enfants adolescents. La première semaine, j’ai vomi de stress, car je ne voulais dire à personne que nous avions gagné, mais tout le monde en parlait. Lorsque vous devez taire quelque chose que vous voulez en fait crier sur tous les toits, vous comptez les heures au travail jusqu’à ce que vous puissiez rentrer chez vous. Mon mari n’arrivait pas à dormir. Il avait calculé le montant en francs belges et cette somme n’est pas apparue dans sa calculatrice. Nous n’avons pas encore fait grand-chose avec l’argent. J’ai soutenu ma belle-sœur, qui n’est pas très riche, et j’ai déjà dépensé une partie de l’argent pour des futilités, comme du parfum et un week-end en famille. Mais en fait, j’étais déjà bien loti, car je travaillais dur dans ma propre entreprise et j’ai toujours bien investi les bénéfices ».

13h30, Mark (57 ans): « Je n’avais jamais investi auparavant »

« Tout se passe à nouveau comme d’habitude, mais sur le plan financier, la vie est plus facile », déclare Mark. « La somme n’était pas assez importante pour que je puisse arrêter de travailler, mais suffisamment pour que je demande à la banque des conseils en matière d’investissement, ce que je n’avais jamais fait auparavant. J’avais déjà commandé une nouvelle voiture et je ne l’ai pas changée pour une plus chère. Peut-être que ma petite amie et moi ferons un voyage supplémentaire cette année, que nous inviterons notre famille à dîner ou que je confierai dorénavant à un ouvrier un travail qui doit être fait à la maison. Mais pour l’instant, je n’en ai rien fait. Je vais quand même installer moi-même la balustrade sur notre terrasse. J’avais acheté tout le matériel de toute façon. »

« Comme je n’avais pas de monnaie ce 6 décembre et que je sais qu’un paiement par Bancontact pour un si petit montant coûte cher, j’ai rajouté 15 euros pour la cagnotte » Domi, 50 ans

14h, Léo (63 ans): « J’ai tout donné »

« Ma femme et moi nous sommes rapidement mis d’accord », raconte Léo. « Nous avons tout donné à nos deux fils et n’avons dit à personne autour de nous que nous avions gagné. Je suis sur le point de prendre ma retraite et je dispose déjà d’un très bon fonds de pension grâce à mon employeur. Nos fils peuvent mieux utiliser cette somme. L’un a sa propre entreprise, l’autre rénove une maison. Ma femme et moi avions l’habitude de sortir régulièrement au restaurant et de voyager deux fois par an. Nous continuerons à le faire. En fait, je ne me préoccupe plus de ce montant, je ne l’ai plus de toute façon ».

15h, Domi (50 ans): « C’est la deuxième fois que je gagne à la loterie »

« A 21 ans, j’ai gagné 45.000 euros, également grâce à un loto collectif que nous organisions avec des collègues de travail. Je ne suis pas un habitué de ce kiosque, mais j’y viens tous les jours pour prendre un café. Comme je n’avais pas de monnaie ce 6 décembre et que je sais qu’une transaction avec Bancontact pour un si petit montant coûte cher, j’ai rajouté 15 euros pour la cagnotte. J’ai fait partie des clients qui ont reçu un coup de fil de Wim dans la soirée. Je n’ai pas dormi cette nuit-là non plus, car on pense tout de suite à tous les petits soucis qui s’envolent. Il y a deux ans, ma femme est devenue handicapée à la suite d’un accident de vélo et nous étions sur le point de contracter un petit prêt pour acheter une nouvelle voiture. Le fait de réaliser que je pourrais soudain acheter une Porsche si je le souhaitais ET que ma femme pourrait arrêter de travailler me procure une énorme tranquillité d’esprit. Il n’y a plus de pression. Ma femme et sa fille (issue d’une précédente relation) ne sont pas du tout intéressées par l’argent. Après une longue insistance, j’ai été autorisé à acheter à ma femme une petite camionnette parce qu’elle aime participer à des marchés aux puces. Mais ma belle-fille de neuf ans achète toujours ses culottes à Zeeman. Au lieu d’hôtels trois étoiles, je réserve désormais plus volontiers un hôtel quatre étoiles. Et pour le voyage en Afrique déjà prévu, je vais faire passer nos sièges de la classe économique à la classe affaires. Une semaine, j’ai vraiment pété les plombs. Puis j’ai réservé une suite avec piscine privée. Mais est-ce que cela m’a rendu plus heureux ? Non. Je vais donc essayer d’investir le reste de l’argent intelligemment et les associations caritatives que je soutiens depuis des années, comme un refuge pour chats, recevront maintenant une contribution plus importante ».

NB: Pour protéger leur vie privée, tous les gagnants ont été renommés.