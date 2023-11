Charlotte Abramov (30 ans)

Photographe et réalisatrice

Les images et le clip de Brol et de Balance ton quoi d’Angèle, c’est à elle qu’on les doit. La trentenaire, devenue parisienne il y a dix ans déjà, a toujours adoré portraiturer ses copines. Elle fait tout pareil aujourd’hui, sauf qu’elle est passée à la vitesse supérieure. Avec la fragilité et l’âme d’une guerrière, c’est ainsi que la définit le grand Paolo Roversi.

Elle collectionne les prix, expose à New York, signe le petit manuel de Sex Education pour la sortie de la saison 2 de la série Netflix et n’oublie jamais de faire parler les corps, qui occupent une place centrale dans son travail. La couleur, l’absurde et le surréalisme en plus.

charlotteabramow.com