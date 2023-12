En quête de lien? Conseils de psy pour créer de l’intimité sans sexe

En couple ou célibataire, il y a bien d’autres manières de créer de l’intimité que par le biais du toucher. Entre amis ou entre amants, on s’inspire des techniques validées par les psychologues pour (re)trouver du lien.

Quand on pense intimité, bien souvent, c’est aux rapports intimes et aux relations sexuelles que notre esprit fait directement le lien. Et pourtant, l’intimité va bien au-delà de ça, et ne s’applique pas seulement aux relations de couple mais bien aussi aux relations familiales et amicales. Problème: avec sa moitié ou ses proches, comment créer du lien? La question est d’autant plus actuelle qu’on sait désormais que tout sexe, âge et origine confondus, l’isolement social augmente la mortalité. Une étude publiée en 2018 dans la revue American Journal of Epidemiology a ainsi révélé que la solitude augmente le risque cardiaque mais aussi la mortalité « toutes causes confondues », chez tous les individus, avec, en prime, une augmentation du risque de cancer chez les femmes et les hommes blancs.

Lire aussi: La solitude, calamité ou plaisir?

Problème: d’après les derniers chiffres (2022) rendus publics par l’Enquête nationale du Bonheur de l’UGent-NN, près d’un tiers des Belges (32%) disent se sentir très seuls, tandis que 36% se sentent « modérément seuls ». Concrètement, cela veut donc dire que la solitude affecte pas moins de 3.5 millions de nos compatriotes, et peut-être même vous qui nous lisez. La solution? Créer du lien! Oui, mais ce n’est pas si simple, si? Non… mais rien n’empêche de tester la liste établie par les psychologues de la plateforme Psychologue.net.

7 façons de (re)trouver de l’intimité

La bonne nouvelle: les 7 manières rassemblées par les experts sont toutes « non-sexuelles », ce qui veut dire qu’on peut aussi bien les appliquer à une relation amicale qu’à une relation de couple où pour quelque raison que ce soit, la libido fait défaut. À chacun et chacune de tester les manières qui l’inspirent, voire même, d’en combiner plusieurs pour combattre la solitude en douceur.

La liste?

Se tenir la main Avoir de petites attentions (cadeaux, gestes immatériels) Admirer l’autre et donner des marques d’affection verbale Partager ses rêves et ses projets Faire un long câlin Parler d’un livre, d’un film, d’un podcast… qui nous a fait forte impression S’autoriser à profiter du fait d’être ensemble sans parler

Autant de façons de cultiver une intimité aussi (si pas plus) importante que l’intimité sexuelle: l’intimité émotionnelle.

D’autres formes de lien

Pour les thérapeutes australiens de la clinique Ships, « l’intimité émotionnelle implique le partage mutuel de notre soi le plus profond avec les personnes en qui nous avons confiance. On peut l’exprimer de manière verbale ou non-verbale, et si on a l’impression d’être entendus et compris lorsque nous le faisons, c’est là qu’on atteint des degrés d’intimité toujours plus importants ». Et de pointer pour leur part les différentes manières de reconnaître qu’on partage un lien d’intimité émotionnelle avec une personne.

Vous vous sentez tou·te·s les deux complètement accepté·e·s pour ce que vous êtes. Vous pouvez tou·te·s les deux partager ouvertement et confortablement votre personnalité la plus secrète. Vous vous sentez tou·te·s deux compris·es lorsque vous partagez vos pensées et vos sentiments. Vous vous sentez tou·te·s deux profondément aimé·e·s l’un·e par l’autre. Vous vous engagez tou·te·s deux à vous soutenir mutuellement dans la mesure du possible.

Et Javiera Dastres, psychiatre chez Ships, de rappeler qu’une « relation profonde et significative ne dépend pas de l’intimité sexuelle. L’intimité émotionnelle et physique non-sexuelle peut être tout aussi importante pour favoriser une relation intime ».

Lire aussi: 10 manières de créer des moments romantiques