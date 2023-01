Du dégoût à la compréhension de soi : 7 femmes en quête d’une meilleure image d’elles-mêmes

« Après avoir eu le cœur brisé, je me suis inscrite à un cours de yoga. Le yoga consiste à se tourner vers l’intérieur et à se concentrer sur son corps. Il vous fait réfléchir à la façon dont vous vous regardez. Il m’a donné le courage de sortir de ce rocher où je m’étais cachée pendant si longtemps. Je voulais apprendre à m’estimer afin de pouvoir également nouer des relations avec des personnes qui m’apprécient pour ce que je suis. Faire du yoga ou de la méditation chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine, a mis à nu mes schémas destructeurs et a considérablement amélioré ma relation avec moi-même. J’ai découvert que j’étais énormément sévère avec moi-même. Pendant ce temps, j’ai commencé à me regarder avec beaucoup plus de douceur et d’amour. Cela m’a aidée à moins me comparer aux autres.

Je suis également beaucoup plus consciente maintenant de la façon dont je m’adresse à moi-même. J’avais l’habitude de toujours parler négativement de moi-même et à moi-même. Je suis maintenant plus neutre quant à mon apparence. Votre apparence n’est qu’une petite partie de ce que vous êtes. Vous n’êtes pas le chiffre sur votre balance. J’ai fait la paix avec les parties de mon corps que j’aime moins ».

Un exercice qui m’a aidée est de coller un post-it sur mon miroir avec « J’aime te voir ». Au début, je détestais me dire cela en me regardant dans le miroir. Mais plus je le répétais, mieux ça allait.

Je peux dire maintenant que je m’aime bien. Je suis devenue ma propre amie au lieu de quelqu’un qui se critique elle-même. Je me sens utile et mon estime de soi ne dépend plus de l’approbation des autres ou de choses extérieures. Je peux aussi maintenant me regarder dans le miroir et me concentrer sur ce qui est bon et rester neutre vis-à-vis des choses que je préférerais voir différemment. Par conséquent, les relations dans ma vie se sont également améliorées. En général, je me sens une personne positive et heureuse et c’était vraiment différent avant.

En tant que psychologue, je constate également que mes clients ont souvent besoin de beaucoup de travail pour développer une vision plus neutre et positive d’eux-mêmes. Les choses négatives ont été répétées très souvent et c’est ainsi que se forme votre image négative de vous-même. Faire des exercices pendant une semaine pour inverser cette tendance ne suffira pas. Les clients expriment aussi parfois la crainte de devenir prétentieux. Or, ce sont précisément les personnes luttant contre une image négative d’elles-mêmes et un manque de confiance en elles qui expriment cette crainte. Alors je les rassure en leur disant qu’ils ne basculeront pas si vite de l’autre côté. Une bonne dose de confiance en soi n’est pas synonyme d’arrogance. »