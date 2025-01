L’astrologie peut-elle tout expliquer? Selon ses adeptes, cela ne fait pas un pli. Et d’après les analystes de la plateforme Gleeden, spécialisée dans les rencontres extra-conjugales, certains signes seraient plus susceptibles d’être infidèles.

Comment peuvent-ils en être certains? L’ont-ils lu dans les étoiles ou peut-être vu dans une boule de cristal? Que nenni, c’est bien plus pragmatique que ça, puisque pour arriver à leur classement des signes astrologiques les plus susceptibles de succomber à l’infidélité, les analystes de Gleeden ont passé au crible les dates de naissance déclarées par leurs utilisateurs.

« Déclarées », c’est bien là qu’est l’os, car rien n’empêche ces derniers de mentir sur leur âge réel (bien que l’année de naissance n’ait pas d’influence sur le Zodiaque) ni de s’inventer une autre date d’anniversaire afin de passer incognito, l’objectif de Gleeden étant de permettre aux personnes qui sont déjà en couple de faire des rencontres extra-conjugales.

Ajoutez à ces approximations de calendrier le fait que l’astrologie n’est pas une science exacte, et il s’agit donc de prendre les résultats suivants avec une pincée de sel. Ou de se laisser aller aux discussions salées autour d’un verre ou de la machine à café si d’aventure, vous êtes du genre à croire très fort aux signes (astrologiques) et que justement, votre ex était Sagittaire.

Reconnaître les signes (astrologiques) de l’infidélité

Car ainsi que le confient les analystes de Gleeden, les Sagittaires, nés entre le 23 novembre et le 21 décembre, dominent ce classement des signes astrologiques les plus susceptibles de pêcher par infidélité. « Ils se distinguent par leur esprit aventureux et leur détestation de la routine. Audacieux et impulsifs, ils n’hésitent pas à briser les conventions pour satisfaire leurs désirs de liberté et d’exploration » note-t-on encore du côté de la plateforme de rencontres, où l’on pointe que les Sagittaires sont « le signe de feu par excellence ».

Or justement, en trio de tête, on retrouve les signes de feu (Sagittaire mais aussi Bélier, en deuxième position) et d’air, puisque les Gémeaux sont en 3e place des signes astrologiques les plus infidèles selon les données collectées par Gleeden. Qui a partagé avec nous le classement dans son entièreté, soit, du plus au moins infidèle:

Sagittaire (14.2%) Gémeaux (12.9%) Bélier (10.2%) Verseau (9.7%) Lion (8.2%) Cancer (8%) Taureau (7.1%) Poissons (6.5%) Balance (6.3%) Vierge (6.1%) Capricorne (5.5%) Scorpion (5.1%)

Ainsi que le souligne Solène Paillet, la directrice de communication de Gleeden, « nous réalisons ce classement régulièrement, et il évolue très peu. Ce sont souvent les mêmes signes (Sagittaires, Gémeaux et Béliers) qui se retrouvent en tête. Avec leur soif de liberté et leur aversion pour la monotonie, ils incarnent parfaitement cette quête d’évasion ».

« Gare aux stéréotypes astrologiques »

Encore faut-il toutefois partir du principe que la date a laquelle on naît, et donc le signe astrologique qu’on est, a une quelconque influence sur notre caractère.

Or justement, ainsi que la démontré une étude parue au printemps dédié dans la revue spécialisée en sciences sociales Kyklos, il n’existe aucune preuve scientifique que les signes du Zodiaque sont liés à des facteurs de bien-être, de réussite sociale ou encore de comportement. Pour parvenir à cette conclusion, l’auteur de l’étude, Mohsen Joshanloo, chercheur au sein du département de psychologie de l’Université de Keimyung, en Corée du Sud, a étudié un panel de 12.791 participants âgés en moyenne d’une cinquantaine d’années.

Une fois son échantillon représentatif réuni, il a analysé pour chaque répondant huit variables associées au bien-être. Soit le sentiment de bonheur général, la satisfaction au travail, le confort financier, la santé, le bonheur conjugal et la joie de vivre, mais aussi les symptômes dépressifs et la détresse psychologique. Verdict: le seul élément sur lequel une faible corrélation entre les traits prêtés aux différents signes astrologiques et la réalité semble exister est du côté de la satisfaction financière. Du reste, le fait d’être Verseau, Capricorne ou bien Poisson n’aurait pas le moindre impact sur le bien-être.

Des résultats qui soulignent selon Mohsen Joshanloo la « nécessité urgente d’accroître la sensibilisation du public à l’absence de preuves scientifiques soutenant les croyances astrologiques », mais aussi à l’éduquer sur « le potentiel pernicieux des stéréotypes astrologiques à influencer négativement les perceptions de soi et des autres ». Par exemple, en refusant de sociabiliser avec des Scorpions, ainsi que nombre de meme sur les réseaux en attestent, ou bien en évitant de sortir avec un Sagittaire « parce que c’est le signe le plus infidèle ».

D’ailleurs, du côté de Gleeden aussi, on invite à garder les pieds sur terre. « Que l’on y croie ou pas, l’astrologie offre un prisme original pour explorer les dynamiques de l’infidélité. Du désir au passage à l’acte, nos traits astrologiques semblent jouer un rôle subtil mais réel » nuance Solène Paillet. Qui rappelle l’importance « de ne pas tirer de conclusions hâtives : ce n’est pas parce que votre partenaire est Sagittaire qu’il vous trompera forcément. Ces résultats soulignent simplement une tendance, et l’essentiel reste de veiller à l’équilibre et au bien-être de votre couple ».