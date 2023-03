Le vision board: visualiser ses objectifs pour mieux les atteindre

Après le bullet journal, voici le vision board. Outil de planification par visualisation, les vision boards cartonnent sur les réseaux sociaux, chacun y allant de son tuto pour bien les réaliser. Mais pourquoi cette façon de coucher sa pensée et ses objectifs sur papier fonctionne-t-elle si bien?

Texte: Kristina Todorovski

Dans l’un des épisodes de son podcast, Anna RvR ne tarit pas d’éloges sur le vision board. La jeune influenceuse raconte qu’en 2022, elle avait compilé ses objectifs de cette manière, en tableau, et qu’elle a ainsi pu accomplir un tas de choses. La coach en sexualité positive Amal Tahir, elle, a carrément mis sur pied une masterclass au sujet de cette méthode de visualisation.

Sur Instagram, YouTube et TikTok, les vidéos sur cet outil fusent. Et tous les protagonistes témoignent que ça fonctionne réellement. La raison? Elle est peut-être à chercher du côté de l’évolution de la société. Les jeunes sont aujourd’hui plus que jamais dans un monde où l’image prime et ces vision boards permettent finalement de rendre plus concrètes leurs pensées, grâce à un support graphique.

Le vision board – tableau de visualisation, en français dans le texte – est en effet une manière créative d’illustrer ses objectifs à l’aide de photos, images et citations, que l’on assemble à sa guise sur un support papier ou numérique. La composition, une fois terminée, permet de prendre du recul sur ce que l’on veut, ce que l’on souhaite vivre ou obtenir.

Une méthode magique… si on y croit

Anne-Françoise Lebrun, autrice du livre Réalisez vos rêves grâce au vison board (éditions Le Lotus et L’Elephant), témoigne elle aussi des bienfaits de la technique. C’est lors d’un cours de coaching de vie qu’elle a découvert le concept du tableau de visualisation. « La coach nous expliquait que cette méthode était magique pour réaliser ses rêves. Elle nous a aidés à créer un tableau de visualisation mais à ce moment-là, je ne savais pas ce que je voulais précisément mettre en avant… Et cela n’a donc pas fonctionné », avoue Anne-Françoise Lebrun.

Ne désirant pas rester sur cet « échec », la coach de vie formée en PNL, en pratiques relationnelles et en feng shui traditionnel a réitéré l’expérience, mais cette fois avec des objectifs clairs et précis, notamment celui d’être éditée. Et ça a marché! « Tout le monde m’avait dit: « Il y a peu de chance que tu sois éditée. Et puis, si c’est le cas, il te faudra attendre un an ou deux minium pour qu’une maison d’édition te réponde et que ce soit positif ». Mais mon rêve s’est réalisé en seulement quinze jours. Alors certes, ça été très rapide mais j’étais ouverte à cette possibilité d’être publiée. J’ai visualisé un nombre incalculable de fois mon tableau et j’étais déjà dans cette réalité », commente-t-elle.

Passer du rêve à la réalité

Le secret du vision board est en effet là : il permet d’aider chacun, à travers un support visuel, à passer du rêve et du monde des idées, à une réalité bien concrète. « Si par exemple, vous souhaitez partir en voyage en Grèce, vous allez visualiser la mer, le soleil, les parasols. Vous allez alors ressentir l’énergie et les émotions comme si vous y étiez. En d’autres termes, vous vivrez déjà le voyage. L’être humain ne fait pas bien la différence entre ce qu’il imagine et ce qu’il vit vraiment », explique Anne-Françoise Lebrun.

Monika Sochacz, psychologue au cabinet Psy Pluriel à Liège, confirme: notre cerveau discerne mal la différence entre quelque chose qu’il imagine et la réalité. Elle explique que lorsque l’on se projette dans un futur, nous nous retrouvons dans une réalité virtuelle. « Je suis dans mon canapé et j’imagine que demain, je dois me rendre à Bruxelles à 9h. Je vais me rappeler je n’ai jamais pris le train, ou me demander si je parviendrai à trouver une place de parking. »

Notre cerveau est habitué à faire ça. Il est là pour attirer l’attention sur ce qui pose problème. Cependant, en imaginant un scénario anxiogène, je me retrouve dans un état de stress. Je ressens les émotions de cette situation alors que je me trouve dans le canapé. Ça fonctionne dans les deux sens finalement. » L’objectif est dès lors de pouvoir passer d’une réalité anxiogène à une autre réalité plus porteuse.

La visualisation est la clé

L’experte explique également que si le vision board fonctionne si bien, c’est parce qu’il s’appuie sur la technique de la visualisation… Une méthode qu’elle utilise aussi lorsqu’elle pratique l’hypnose avec ses patients. « Je les amène à vivre deux situations extrêmes, raconte-t-elle. L’une avec un scénario des plus catastrophiques, et l’autre très positif. Ensuite, je les invite à faire un choix et bien souvent cela marche. » Plus largement, en dehors des thérapies, la psychologue est persuadée que la visualisation (avec ou sans support visuel d’ailleurs) peut être efficace au quotidien.

Et de nous raconter une anecdote personnelle dans laquelle elle a pratiqué cette visualisation pour illustrer son propos. «Mon conjoint et moi cherchions un logement avec un certain budget. Un jour, alors que nous buvions un verre quelque part, j’ai regardé autour de moi. Je me suis dit que l’endroit était vraiment chouette et que je me verrais bien vivre là-bas. Même si les budgets de ces maisons ne rentraient pas dans le nôtre, je ne me suis jamais dit que ce n’était pas possible. Au contraire, Je suis passée à l’action en commençant à chercher et j’ai trouvé! Les personnes qui réalisent des choses extraordinaires ne se disent pas que ce n’est pas possible. Elles n’ont pas peur d’essayer et de réessayer. »

L’importance du tableau

Reste qu’on peut se demander pourquoi le vision board est plus efficace que la liste d’envies par points, que d’aucuns ont l’habitude d’établir, pour visualiser aussi à leur manière leurs objectifs. Notre autrice, explique qu’en listant simplement ses objectifs, on écrit des choses que nous souhaitons réaliser mais dans notre réalité actuelle. L’énergie n’est donc pas la même.

Pour Anne-Françoise Lebrun, le tableau permet de sortir de sa réalité pour vivre dans une autre et donc de provoquer le changement. Et de conclure qu’il est aussi possible que ce que l’on a visualisé soit en réalité déjà arrivé sans que nous nous en apercevions. Tout simplement parce que nous sommes habitués à vivre dans notre vie actuelle. Le tableau ne servira alors qu’à se rendre compte qu’on est déjà comblé !

Comment s’y prendre pour créer son vision board? * Se munir d’un support papier ou numérique. * Choisir les domaines dans lesquels nous souhaitons évoluer : bien-être, relation, travail, santé, voyage. * Trouver des images, photos, citations qui illustrent nos projets et les assembler comme bon nous semble (chaque tableau est personnel). * L’accrocher dans un endroit propice pour le visualiser autant que possible.

