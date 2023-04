Livres: 5 nouveautés pour se booster et remettre de l’ordre dans sa vie

En quête de sens, confronté aux travers de la vie moderne, ou curieux de faire advenir le meilleur de vous -même? Voici 5 livres récemment parus qui pourraient vous permettre de mieux vivre, et vous mettrons du baume au cœur. De quoi se booster à l’approche des beaux jours et faire le tri, aussi, dans sa vie.

Guéris tes blessures, de Nicole LePera

Se libérer du passé et retrouver un équilibre émotionnel, c’est ce que prône Nicole LePera, psychologue américaine. Guéris tes blessures est une vraie thérapie par la lecture. Ce livre touche à la psychologie holistique qui tente de rééquilibrer l’esprit, le corps et l’âme afin de guérir de ses blessures et se reconnecter à soi.

Ce qu’on aime : le côté « travail à faire » à la fin de chaque chapitre, qui nous invite à tenir un journal, faire un travail de respiration ou encore de la méditation. Écrit par une véritable psychologue qui sait de quoi elle parle, ce livre nous offre une « thérapie » en direct.

Guéris tes blessures, par Nicole LePera, Leduc. Parution le 28 février 2023. 400 pages. 21 euros.

Reconnexion de Roméo Poncet-Labouche et Nicolas Thumelin

Sommes-nous pris au piège par des technologies initialement créées pour nous faciliter la vie ? Dans un monde où il existe des camps de désintoxication pour les jeunes Chinois accros à internet et où la connexion virtuelle est quasi constante, Reconnexion nous ouvre les yeux, sans faire culpabiliser, sur notre société de consommation numérique. L’auteur nous invite à en prendre conscience et à nous reconnecter à la vie réelle à travers son expérience personnelle.

Ce qu’on aime : Les citations intercalées dans le livre et les 24 conseils très concrets qui constituent un plan d’action pour une consommation plus saine et maitrisée.

Reconnexion, Roméo Poncet-Labouche et Nicolas Thumelin, First. Parution le 12 janvier 2023. 272 pages. 19,95 euros.

Quelle vie créons-nous ? Que nous autorisons-nous ? Sommes-nous bien entourés ? Sommes-nous à notre place professionnellement ? Comment inspirons-nous le monde ? L’auteure nous invite, en 7 étapes, à y répondre. Truffé d’illustrations, de citations et d’exercices, ce livre, à l’apparence ludique d’un cahier de vacances, aborde énormément de concepts et pousse au questionnement afin de magnifier sa vie.

Ce qu’on aime : très facile à lire de par ses illustrations et exercices pratiques.

Comment serait le monde avec 8 milliards de vous ? Isabelle Servant, Eyrolles. Parution le 23 mars 2023. 160 pages. 17,90 euros.

Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg

Changer un rien pour tout changer, voilà le message fort et inspirant du livre. À travers 3 histoires, en passant de l’individu à l’entreprise, jusqu’aux habitudes sociétales, l’auteur nous explique notamment comment Lisa, victime d’addictions, de surendettement et de troubles alimentaires a transformé toute sa vie.

Ce qu’on aime : Faire passer un message fort et très théorique à travers des histoires.

Le pouvoir des habitudes, Charles Duhigg, Flammarion. Parution le 8 février 2023. 375 pages. 12 euros.

Éveille-toi à l’essentiel, Avikrita Vajra Sakya

Dans un monde inondé par la modernité et la technologie, comment l’éveil, la compassion et la sagesse fleurissent ? Le bouddhisme, dont l’intérêt est grandissant dans notre société, prône l’engagement spirituel. Comment cette philosophie peut-elle trouver sa place au 21e siècle ? À travers des métaphores intéressantes, l’auteur rend la connaissance du bouddhisme très accessible tout en nous exposant des concepts théoriques.

Ce qu’on aime : les petits encadrés intercalés dans les pages contenant des phrases courtes résumant des concepts du livre.