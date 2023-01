Manger ses émotions augmenterait le risque de diabète

Vous avez tendance à digérer vos émotions une bouchée de nourriture réconfortante à la fois? Gare aux effets délétères sur la santé, et particulièrement, au risque de diabète plus élevé.

C’est ce que pointe le médecin indien Sahir Jamati, qui s’est intéressé à la pratique de manger ses émotions, et met en garde les mangeurs compulsifs contre les pics de glycémie qu’elle entraîne, et avec eux, une augmentation du risque de diabète. C’est qu’il est rare de tenter de digérer une mauvaise nouvelle ou une journée particulièrement stressante à grand renfort de bâtonnets de carottes ou de quartiers de pommes. Chips, chocolat, junk food, sucrerie… Plus c’est gras et sucré, mieux c’est. Enfin, façon de parler…

Manger ses émotions, une pratique indigeste?

Car si les pics de cortisol enregistrés lors de situations stressantes ou désagréables donnent des envies irrépressible de nourriture la plus grasse, salée ou sucrée possible, lorsque ces aliments sont consommés en grande quantité de manière régulière, ils augmentent le risque de développer un diabète de type 2, met en garde le Dr Jamati. En 2013 déjà, une étude d’envergure de la population adulte américaine révélait que les mangeurs émotionnels ont des taux « significativement plus élevés de glucose et d’insuline, ainsi que de résistance à l’insuline, sans oublier un risque plus élevé de devenir (pré-)diabétique ».

Envie d’éviter de grossir ces statistiques? La plateforme Coeur et AVC (car oui, sur le long terme, l’hyperphagie émotionnelle augmenterait aussi le risque de pathologies cardiaques) rassemble une liste de conseils pour « cesser de manger ses émotions » tandis que la Clinique E-santé a listé 11 astuces pour se libérer de l’alimentation émotionnelle, entre analyse du type de faim et recherche des déclencheurs.