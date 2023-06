Maternité tardive: Myriam, 63 ans, a été enceinte à 48 ans en même temps que sa fille

Toujours plus de Belges font le pari de la maternité tardive, donnant parfois la vie pour la première fois à l’aube de la cinquantaine. Dont Myriam, 63 ans, qui a été enceinte il y a quinze ans en même temps que sa fille aînée.

Myriam: « J’ai toujours voulu avoir une grande famille, et aujourd’hui, je suis maman de trois garçons et sept filles, dont les deux dernières vivent toujours avec moi. J’ai accouché pour la dernière fois à 44 ans, mais j’ai encore vécu trois fausses couches entre cet accouchement et mes 48 ans ».

« Si ces grossesses avaient été jusqu’au terme, j’aurais accueilli l’arrivée de ces bébés avec plaisir: même aujourd’hui, à 63 ans, si on me disait qu’un de mes ovaires s’était réveillé, je serais ravie! »

« Lors de ma dernière grossesse, à 48 ans, j’étais enceinte en même temps que mon aînée, c’était super chouette. D’ailleurs, je suis convaincue qu’avoir été maman jusqu’à un âge plus tardif que la normale me garde jeune ».

Deux âges, deux ambiances

« À l’âge où d’autres abordent la retraite, j’ai des ados à la maison, je cours partout pour aller les chercher ou les conduire ici ou là, je n’ai pas le temps de devenir une mémère! Et pourtant, quand j’ai eu mes deux premiers à la vingtaine, je me sentais si dépassée que je ne voulais plus entendre parler d’une troisième grossesse, encore moins de dix enfants! Etre maman sur le tard, mais avec l’expérience de la maternité plus jeune, m’a permis d’être plus cool, même si niveau fatigue et récupération, c’est plus compliqué passé 40 ans. Quelqu’un m’a déjà dit de faire croire que mes petites étaient les cousines de mes aînés: c’est horrible, et j’ai parfois encore du mal à dire que j’ai dix enfants, parce que la maternité nombreuse reste très stigmatisée, bien plus que la maternité tardive ».

