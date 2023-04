Mon nouveau moi | Ruth Van Soom, 37 ans, influenceuse: « Je ne reconnais pas la femme que je vois dans le miroir »

Un événement important peut déclencher l’envie d’adopter un style vestimentaire différent. Rencontre avec Ruth Van Soom, influenceuse de 37 ans, qui, suite à une chimiothérapie pour traiter un cancer du sein a pris 12 kilos et deux tailles de pantalon.

«Je n’apprécie pas ce terme, mais j’étais influenceuse avant que ce métier n’existe. J’aime les vêtements depuis que j’ai 6 ans et j’appartiens à la génération qui tenait un blog de mode. J’ai grandi, mais j’ai continué sur cette voie quand j’ai cofondé le magazine en ligne Enfnts Terribles.

Jusqu’à il y a deux ans, j’adorais poster mes tenues sur Instagram. J’avais hâte d’aller à un événement et de porter quelque chose de sympa, de laisser s’exprimer ma créativité et de partager le résultat avec mes abonnés. Aujourd’hui, l’idée même d’être prise en photo me déprime.

Il y a deux ans, on m’a diagnostiqué un cancer du sein. Un cancer hormonodépendant à division rapide qui nécessitait deux types de chimiothérapie, l’une lourde et l’autre plus légère. Comme la chimio affecte la fertilité, j’ai d’abord fait congeler mes ovocytes. Avec la chimio lourde, j’ai perdu mes cheveux, mes cils et mes sourcils, et mon corps a été soumis à une ménopause artificielle, mais mon poids est resté stable. Ce n’est qu’après avoir commencé la chimio plus légère que mon corps a commencé à changer. Je l’ai d’abord remarqué dans mes poignets et mes bras, qui ont gonflé. J’ai pris un kilo par traitement. Après 12 semaines, je pesais 12 kilos de plus.



En quelques mois, j’avais perdu mes cheveux, ma fertilité et mon poids idéal, à peu près tout ce qui définit la féminité. Et le pire, c’est que cette prise de poids ne fait pas partie des effets secondaires connus de ce type de chimio. Les médecins n’ont pas cherché plus loin et m’ont dit que c’était une «une réaction allergique».

Cela fait maintenant un an et demi que j’ai subi la dernière chimio, mais mon poids ne change pas et l’eau ne s’en va pas. J’ai tout essayé: le drainage lymphatique, la fasciathérapie, l’acupuncture, les diurétiques, une alimentation super saine et beaucoup d’exercice. Rien n’y fait, même si j’ai trouvé beaucoup de soutien et de compréhension dans cette communauté alternative. Mes cheveux ont également changé après la chimio. Avant, ils étaient blonds et raides, et aujourd’hui j’ai des boucles brunes. C’est chouette, mais tous ces changements font que je ne reconnais pas la femme que je vois dans le miroir.



J’ai toujours porté des hauts oversize, mais pour les pantalons, je faisais une taille 36 ou 38, et aujourd’hui, je mets du 42. J’ai donc dû acheter des nouveaux vêtements. Bien sûr, je sais que je ne suis pas obèse, et je suis heureuse d’être en vie, évidemment, mais mon image corporelle a beaucoup changé en peu de temps. C’est un enfer et je refuse d’accepter que ce soit mon nouveau moi. L’autre jour, j’ai dit à mon psychologue que je ne porte actuellement que des vêtements noirs parce que je suis en deuil. Je me sens comme une grosse chenille noire, dans son cocon, en deuil.»

