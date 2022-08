Podcast | « Je médite donc je marche », sixième épisode de notre série « 7 clés pour méditer »

Episode numéro 6 où il est question de tout quitte, d’enfiler ses chaussures de marche et d’aller se promener dans la nature.

Les études le montrent : être dehors dans la nature a des effets positifs sur le cerveau et donc sur le corps et donc sur le bien-être. D’où le conseil tout bête : marchez trois fois par semaine, ajoutez-y une activité physique qui fait transpirer et vous constaterez par vous-même les effets positifs, aussi puissants que certains médicaments antidépresseurs. Rien ne nous retient plus, tous à la campagne, dans les forêts, les bois, les parcs. Et s’il y a de l’eau dans les parages, c’est encore mieux. Et si en plus, vous rajoutez quelques exercices tout simples de méditation, dans l’ici et le maintenant, c’est carrément l’overdose de mieux-être. Suivez le guide, le neurologue Steven Laureys notre invité du podcast « 7 clés pour méditer », qui a pris l’habitude de prescrire à ses patients des balades dans la nature, en plein conscience.

Sixième semaine, sixième chapitre de ce podcast pensé comme une balade dans votre cerveau et votre corps. Et à la fin de l’épisode, tentez l’exercice, histoire de mettre le tout en pratique. Il vous suffit de marcher dans la nature, en pleine conscience. C’est parti.