Podcast | «Le stress au tapis», cinquième épisode de notre série « 7 clés pour méditer »

Voici l’épisode numéro 5 de notre série de podcasts consacrée à la méditation, où il est question de vaincre le stress: ça marche, même si on n’est pas moine bouddhiste.

Un peu de stress, c’est bon, genre « warning », pour dire à votre cerveau qu’il est plus qu’urgent de fuir si d’aventure vous êtes confronté à une bête sauvage prête à vous dévorer. Par contre, trop de stress, ce n’est franchement pas bon. On sait qu’il est à la longue carrément neurotoxique. Et en Belgique, on est champions pour lutter contre lui à coup de pilules magiques, d’alcool et de tabac en surconsommation – évidement, on a tout faux. Le professeur Steven Laureys nous explique comment on peut faire baisser le niveau de stress grâce à la méditation.

Cinquième semaine, cinquième chapitre de ce podcast pensé comme une balade dans votre cerveau et votre corps. Et à la fin de l’épisode, tentez l’exercice, histoire de mettre le tout en pratique. Il vous suffit de faire le cri du bûcheron ou de vous tapoter. C’est parti.