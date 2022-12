Au chocolat, à la vanille ou à la clémentine, la bûche de Noël nous fait saliver pour ses goûts et sa dose de sucre. Les chefs travaillent d’arrache-pied pour composer des desserts moelleux et croquants, à base de biscuit madeleine, de dacquoise ou de croustillant praliné. Et pour de bonnes raisons : les textures participent aussi à notre plaisir gustatif, et c’est scientifiquement prouvé.

Pourquoi le moelleux et le croquant d’un gâteau nous rendent-ils si heureux? Gabriel Lépousez, neurobiologiste à l’Institut Pasteur de Paris et spécialiste de la perception sensorielle et de l’odorat, nous livre des éléments de réponse.

Resituons d’abord les choses : pourquoi le sucre déclenche-t-il notre plaisir gustatif ?

C’est une saveur qui est câblée dans notre cerveau dès la naissance chez tous les mammifères. Elle est disposée à nous envoyer un message de récompense. La raison : le sucre envoie un message sensoriel, mais aussi nutritionnel. Non seulement il nous fait plaisir, mais en plus il est un carburant pour toutes les cellules de notre organisme. A l’inverse, l’amertume est précâblée pour être rejetée, car elle peut être potentiellement toxique.

Dans une pâtisserie, il n’y a pas que le sucre qui nous rend heureux. Il y a aussi ces textures de gâteaux moelleux à base de dacquoise, de madeleine, de pain de Gênes… La science a-t-elle déjà identifié cette mâche comme élément déclencheur de plaisir ?

20 à 25% du sens de notre toucher sont concentrés dans la bouche. Il est extrêmement développé ! Il y a davantage de capteurs sensoriels, notamment au niveau de la langue, qu’à la surface des doigts. Quand vous appliquez votre langue sur le palais pour sentir la texture d’un aliment, vous opérez le même geste quand vous touchez quelque chose entre le pouce et l’index. Les textures classées comme hédoniques sont celles qui sont très fines, de l’ordre du soyeux plutôt que du rugueux. On préfère celles aussi qui ne sont pas astringentes. On va également rechercher des textures qui nappent la bouche et qui sont fluides. Voilà comment le gras trouve sa place. Non seulement il nappe tout le palais mais il apporte aussi une viscosité qui est très agréable. En fait, dans la bouche, on essaye de trouver un confort qui se rapproche de la salive. C’est un gel visqueux et élastique. Résultat, une texture qui s’en rapproche donne l’illusion de prolonger celle de la salive.

Pour autant, ce constat n’est pas universel dans la mesure où nous avons chacun nos goûts et nos préférences en matière de pâtisseries…

Tout cela s’imprime en fonction de nos références, notre culture qui elle-même évolue. Et puis, les préférences évoluent avec l’âge sachant que les sensations du goût se modifient également. La composition de la salive d’un enfant est différente de celle d’un adulte. On privilégie les textures plus dures et interactives quand on est grand alors qu’un enfant préfère ce qui est plus mou.

Les textures peuvent-elles aussi modifier notre perception des goûts ?

Quand on décrypte une texture entre notre langue et le palais, on délivre aussi des arômes, en particulier celui du sucre. Le cerveau assemble les diverses dimensions les unes aux autres. La saveur du sucré est amplifiée ou diminuée en fonction du contexte dans lequel elle se trouve. On sait que la perception du sucre est amoindrie en présence de molécules acides ou par le côté piquant de bulles comme celles du champagne. Quand il y a de la vanille, on a aussi le sentiment que l’aliment est plus sucré. En matière de texture, ce qui est souple et dispose d’une belle épaisseur renforce le goût du sucré. On aurait l’impression que c’est moins sucré avec une texture plus fine. Par ailleurs, la dimension de la rondeur renforce la perception du sucré. Cela concerne aussi bien le gâteau que la texture d’une crème. On peut ainsi doser le sucre en fonction de la texture d’un aliment.

Est-ce que la forme d’un dessert peut influencer notre perception du sucré ?

Des chercheurs se sont amusés à mener l’expérience. Si vous réalisez des sablés de forme ronde et d’autres en forme d’étoiles, disposant d’angles bien pointus, on a davantage l’impression que les premiers sont plus sucrés. La forme aussi donne une impression de rondeur. Tout ce qui est anguleux envoie un message quant à la présence d’acidité, ce qui diminue la perception du sucré.

Traditionnellement, la bûche de Noël adopte une forme ronde et imposante. Elle dispose donc de tous les codes du dessert qui induit notre plaisir…

En effet, sa forme est réconfortante et envoie des notions de matière et d’épaisseur, ce qui souligne le goût sucré et la gourmandise. C’est aussi un dessert d’hiver, qui est là pour réconforter les corps avec sa dose de sucre. En été, ce type de pâtisserie n’aurait sans doute pas le même succès.

Cependant, nous ne nous contentons pas d’une seule texture. Notre plaisir atteint son apogée quand il y a un équilibre entre le moelleux, le craquant et le croustillant. C’est tout le travail des chefs pâtissiers.

Quand on mange quelque chose qui est tout le temps le même, on n’interagit plus avec cet « objet » parce qu’on a compris ce qu’il se passait. Au fur et à mesure de la mastication du croquant, on développe des formes différentes, mais aussi des textures nouvelles. Cela devient plus interactif et cela prolonge la dégustation d’autant que le sucre est une saveur qui peut vite lasser. Dans une bûche au chocolat, il faut que chaque bouchée renouvelle un plaisir. Il faut que ce soit rythmé pour que cela nous plaise et que l’on ne s’ennuie pas. Toutefois, on n’interagit pas de la même manière avec le moelleux et le croquant, dans la mesure où l’on n’utilise pas les mêmes outils pour les apprécier. On fait appel à la langue et au palais dans le premier cas, et les dents dans le deuxième.

Vous prenez l’exemple du chocolat. Pourquoi cet ingrédient fait-il consensus et procure-t-il autant de plaisir ?

Le chocolat, c’est du gras et du sucre. Il embarque deux dimensions qui sont précâblées dans notre cerveau et sont distinguées comme des choses qui nous font du bien. Dans la première alimentation que nous consommons lorsque l’on naît, c’est-à-dire le lait maternel, il y a du sucre et du gras. Par ailleurs, le gras du chocolat est intéressant en raison de sa température de fusion qui est de 35°C, soit exactement celle que l’on a en bouche. Qui plus est, on peut croquer le chocolat et jouir d’un deuxième temps de dégustation lorsque la matière fond. Et tout cela avec le même « objet ». Quand vous prenez le temps de le déguster, vous obtenez le croquant et le moelleux précédemment évoqués, à cela s’ajoute une palette aromatique fantastique ! Et puis, nous avons construit dans notre imaginaire le goût du chocolat en l’associant à la saveur sucrée. Bref, toutes les planètes s’alignent avec le chocolat.