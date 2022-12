Food: ce que l’on retiendra de 2022

Etoiles Michelin, saveurs, boissons et ingrédients à la mode, actu de chez nous et d’ailleurs… Retour en images sur les événements qui ont marqué la planète food en 2022.

MARS

Classé XO

Sublimer le local est devenu la mission de tous les cuisiniers dignes de ce nom. Raison pour laquelle sauces et condiments connaissent leur heure de gloire. C’est particulièrement vrai de la sauce XO, véritable concentré d’umami venu de Hong-Kong. Le pitch ? Un mélange de pétoncle, de jambon, de crevette séchée, de piment rouge, d’échalote et d’ail pour une intensité gustative étonnante. Le tout pour un nom qui renvoie vers l’eau-de-vie de Cognac dont on connaît la popularité en Asie. Bien sûr, de nombreux déclinaisons ont vu le jour – mention pour la version végétarienne pratiquée par le chef Paul-Antoine Bertin (Ötap, à Bruxelles). MV

AVRIL

Surprise!

Outre un jouet, pas moins de 324 enfants – issus de treize pays différents – ont reçu une infection à la salmonelle en cadeau avec leur Kinder Surprise et d’autres friandises de la société italienne Ferrero. Les œufs en chocolat fabriqués chez nous, à Arlon, ont ainsi dû être retournés en masse au fournisseur. Aucun décès ne fut à déplorer, et tout s’est très vite normalisé. O(e)uf! ??

Secoué et pas remué

Le retour de la vie nocturne et des excès qui y sont associés semblent s’être accompagné d’une montée en puissance du martini dans sa version la plus radicale. Si les zoomers adorent ce mélange à part égale de gin et de vermouth frappé à la glace et accompagné d’une olive sur cure-dent, c’est parce qu’il en jette. Il vous donne l’air sophistiqué grâce à son verre sur pied rempli à ras bord, véritable bête noire des barmen. Sa très haute teneur en alcool en fait la soupape de décompression idéale. IW

MAI

Vive le beurre

Sur TikTok, il est étalé sur une planche et agrémenté d’épices, pour y faire des trempettes à l’apéro. En cuisine, chez les pros comme les particuliers, on l’assortit désormais de miso au fraises, de sobrasado ou de jalapenos au vin rouge et à l’échalote. Autrefois banni au profit d’une cuisine plus légère, le beurre contre-attaque. Et on aime ça. NLB

JUIN

Bravo Nono

Le 15 juin, c’est la première fois qu’un Belge dispute la finale de l’émission Top Chef, et même si Arnaud Delvenne voit la victoire lui échapper d’un vermicelle face à Louise Bourrat, le coup de projecteur sur le jeune homme originaire de Xhendremael est énorme. Depuis lors, son restaurant Nono, à Liège, ne désemplit plus. NB

Festival de canettes

Jamais la bière n’a connu une telle soif de reconnaissance. Et pour cela, elle sort le grand jeu, notamment du côté des versions artisanales – qui pullulent – et des «sans alcool» (un succès fou). Les ancestrales canettes, elles, font leur retour en force et se transforment aujourd’hui en véritables objets d’art, avec des marques faisant appel à des as du street art, de la BD ou du tatouage pour élaborer leur packaging. Résultat: la canette – également plus facile à recycler et plus légère à transporter – représente près de 25% du marché du houblon en cet an de grâce 2022.

JUILLET

Menu ensoleillé

La Grèce a battu des records en 2022 en termes de tourisme, avec plus de 20% de recettes en plus pour l’hébergement par rapport à 2019, qui était déjà une année record. Mais sa nourriture a aussi séduit nos compatriotes restés au bercail. Ainsi, selon le service de livraison de repas Deliveroo, qui a vu le nombre de restaurants helléniques présents sur la plate-forme passer de 30 à 83 en deux ans, tzatziki, tarama et autres petites plats de mezze s’affichaient comme les stars de cet été plutôt caniculaire. FBY