Amal Tahir (28 ans)

Choisir, c’est renoncer, et la génération de la Bruxelloise l’a bien compris. C’est ainsi qu’Amal est tout à la fois sexologue, autrice et influenceuse, avec plus de 104 000 followers avides de suivre son approche décomplexée du corps et du couple.

De la minceur à la fidélité, aucun diktat n’est épargné par Amal Tahir, qui veille à briser les codes tout en resserrant le lien : pour elle, la sororité est en effet une forme de libération. Et pour se libérer des déceptions amoureuses, elle prône de relationner sainement, soit « oser être soi-même, sans chercher la validation de l’autre ».

