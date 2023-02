En quête de plaisir? 7 comptes à suivre pour en apprendre plus sur le sexe

Les comptes sexo ne manquent pas sur Instagram. Le Vif Weekend en a sélectionné sept afin d’explorer son plaisir.

JOUISSANCE CLUB

Le compte Jouissance Club – qui a donné lieu à l’ouvrage du même nom – , est animé et illustré par Jüne Plã. Cette page Instagram donne des astuces pour se donner du plaisir seul ou à deux, illustrations explicites à l’appui.

ORGASME ET MOI

Charline Vermont fait, à travers Orgasme et moi, de l’éducation à la sexualité positive centrée sur la bienveillance, le consentement et l’inclusivité. L’influenceuse partage une communauté de MMM, Mixed Marvelous Mind, acronyme voté par cette même communauté en 2019 pour se retrouver. Cette partie de la communauté a la volonté de s’éduquer et de se remettre en question afin d’endosser la charge sexuelle et véhicule outre les valeurs citées plus haut, celle du respect, de l’altruisme, et prône l’absence de jugement et l’ouverture d’esprit.

SEXPLIQUE-MOI

La journaliste et chroniqueuse belge Laurane Wattecamps se cache derrière le compte Sexplique_moi. La jeune femme a décidé de reprendre des études pour devenir sexologue, et, avec ce compte, elle partage ses découvertes et apprentissages afin que sa communauté s’épanouisse dans sa vie affective et sexuelle.

JE M’EN BATS LE CLITO

Camille Aumont Carnel, autrice de l’ouvrage #ADOSEXO, partage du contenu centré sur des situations que l’on peut communément rencontrer. Autant de moments de sexualité que l’on peut être amené à vivre. Elle est également l’initiatrice de « Je dis non, chef », le #MeToo dans la restauration.

FAIS-TOI MÂLE

Johnathan, connu par la communauté d’Instagram sous le nom du « Mâle français » dévoile des trucs et astuces sur la (les) sexualité(s) masculine(s). Faible libido, endurance, lavement, épilation,… sont des thèmes abordés par l’influenceur.

MERCI BEAUCUL

Léa, sexothérapeute, livre des conseils pour des sexualités conscientes et positives. L’ambition derrière ce compte, comme on peut le découvrir sur le site internet dédié, « c’est de parler cul en bien, en large et en travers, pour enfin se défaire de nos tabous et kiffer comme on le mérite. Investir sa sexualité pour se comprendre, se connecter à soi, ou juste se faire du bien, non seulement c’est valable, mais c’est en plus le point de départ de bien plus. »

CŒURS NICHONS

Coeursnichons est un compte dédié à de petites citations et qui tentent d’éduquer sexuellement avec humour. On y trouve de nombreuses quotes souvent repartagées par la communauté.