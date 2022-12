Le sextoy, en bois ou en bioplastique, un cadeau de Noël tendance

Désormais vendus dans les enseignes de cosmétiques, et revisités par les plus grandes maisons de mode, les sextoys sont considérés comme des accessoires comme les autres, vecteurs de plaisir comme de bien-être. La levée des tabous autour de ces accessoires coquins leur permet de s’inviter au pied du sapin pour les fêtes de fin d’année, à condition de choisir un modèle durable et éco-responsable, pour atteindre le septième ciel sans nuire à la planète.

Au cours des dernières années, l’engouement pour l’achat de sextoys témoignent d’une levée des tabous autour de la masturbation, de la santé intime, et plus généralement de la sexualité féminine. Il n’y a plus de quoi rougir à l’idée d’entrer dans une boutique pour adultes, ni à celle d’en repartir avec un accessoire coquin. Le phénomène est tel que les enseignes de cosmétiques proposent désormais elles aussi des vibromasseurs, tandis que les marques de mode les customisent pour les rendre toujours plus désirables.

Au-delà de la notion de plaisir, indissociable de ces accessoires coquins, c’est même désormais celle du bien-être qui semble primer. Après tout, il n’y a pas de mal à se faire du bien. La gêne, la honte, voire la culpabilité de succomber à un objet intime n’est plus le sujet, il s’agit désormais de savoir lequel conviendra le mieux à vos attentes. Preuve de ce succès, les jouets érotiques font désormais, comme tout autre accessoire, leur révolution verte, se déclinant dans des matières responsables, et font l’objet de calendriers de l’Avent, témoignant de l’intérêt que le public leur porte lors des fêtes de fin d’année. Une bonne raison de ne plus hésiter à en offrir à l’être aimé, ou à des proches, le 25 décembre. Voici des modèles, aussi efficaces que durables, qui sauront combler les attentes du plus grand nombre.

Le bois, le plus naturel

A la simple évocation du bois comme matière de prédilection de ces accessoires intimes, certains pourront reculer, alors qu’il s’agit d’une alternative idéale pour combiner plaisir et durabilité. C’est en tout cas le défi que s’est lancé la boutique Bobtoys, fabricant de sextoys en bois niché au coeur des Vosges. Chacun des objets intimes proposés dans cet e-shop a été façonné à la main par un artisan à partir d’essences de bois – frêne ou hêtre – issues des forêts vosgiennes. Pas de substance chimique, pas de plastique, et encore moins de piles : ces sextoys permettent bel et bien d’atteindre le septième ciel sans nuire à la planète, et à moindre coût puisque les premiers prix avoisinent les 40 euros. Pour Noël, l’artisan propose des box, et pour un cadeau personnalisé, il est même possible de demander un objet sur mesure.

Chez Idée du Désir, on mise aussi sur le plaisir au naturel avec des sextoys en bois made in France. Fondée en 2014, la marque est portée par un ébéniste qui propose toute une gamme d’accessoires érotiques naturels, garantis sans phtalates, nanoparticules, ni autres perturbateurs endocriniens. Conçu dans un atelier niché à Angoulême, chaque jouet pour adulte a été élaboré dans des bois nobles comme le merisier, le noyer, l’érable et l’olivier. Et le tout est – là encore – très accessible avec une gamme de jouets érotiques proposée à partir d’une cinquantaine d’euros, et l’assurance de leur longévité.

Le bioplastique, l’option biodégradable

Parce que le bois peut représenter un frein pour de nombreuses personnes, les marques et fabricants de sextoys se sont tournés vers d’autres alternatives plus respectueuses de la planète. Et le bioplastique, si certains ne le voient pas comme une matière totalement écolo, apparaît comme la solution la plus plébiscitée par les acteurs du secteur. Womanizer compte parmi les marques qui ont fait parler ces derniers mois avec le lancement, l’an dernier, de son tout premier sextoy écolo, Premium Eco. Ce stimulateur clitoridien à air pulsé a été conçu à partir de Biolene biodégradable, un matériau développé par la marque, notamment composé d’amidon de maïs. Et pour ne rien gâcher, l’accessoire intime est facilement recyclable puisqu’il peut être entièrement démonté. Un plaisir écolo à acquérir pour 189 euros.

Les marques d’accessoires coquins sont aujourd’hui nombreuses à miser sur le bioplastique, à l’image de Blush Novelties qui décline son sextoy Gaia en version écolo grâce au Biofeel, un bioplastique d’amidon à la fois recyclable et biodégradable, ou encore Natural Pleasure qui propose un vibromasseur en plastiques biosourcés recyclés, moteur excepté, abrité dans un emballage en carton et papier également recyclés. Ces deux objets coûtent moins de 20 euros chacun.

Sextoys d’Ohhcean

De son côté, Ohhcean a planché sur toute une gamme de jouets sexuels fabriquée à partir de plastique collecté dans les océans. Accéder au plaisir ultime tout en dépolluant la planète… D’une pierre deux coups, en somme. En partenariat avec Tide Ocean (#tide), une entreprise spécialisée dans l’upcycling, la marque propose déjà trois accessoires intimes vibrants qui permettent de se faire du bien sans polluer Mère Nature. Des initiatives qui, nous n’en doutons pas, s’inviteront au pied du sapin dans quelques jours.