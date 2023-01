La règle des 6 secondes pour renforcer votre couple et votre mental

Vous connaissiez peut-être la règle des trois secondes en cas d’aliment tombé par terre, laissez-nous vous présenter la règle des 6 secondes et ses effets plus que bénéfiques pour votre couple – et votre santé mentale.

La règle des 6 secondes? C’est simple comme bonjour, ou comme compter mentalement jusqu’à « six crocodiles », et on l’aura compris, cela ne prend pas de temps, ou presque, puisque cela consiste simplement à prolonger chaque bisou ou câlin six secondes durant. Pourquoi? Parce que c’est une fois ce cap franchi que le cerveau produit de l’ocytocine, aussi connue sous le nom d’hormone du plaisir ou hormone du bonheur. Raison pour laquelle Gretchen Rubin, auteure du livre « Opération Bonheur », chronique de son année passée à tenter diverses tactiques pour être plus heureuses, a notamment intégré le câlin de 6 secondes ou plus à son arsenal.

En optant pour des moments de tendresse plus longs qu’un baiser volé ou un câlin rapide, vous ne renforcez pas uniquement votre lien avec votre partenaire (un autre surnom de l’ocytocine est « hormone de l’attachement »), vous prenez également soin de votre santé mentale. En effet, parmi les effets positifs pointés par diverses études réalisées sur le sujet, on note une diminution du stress et de la pression sanguine, mais aussi un renforcement du système immunitaire et un risque moindre d’accident cardiaque. Tout ça en 6 secondes seulement. Alors, qu’attendez-vous pour prendre vos proches à bras le corps?