Le théorème du vernis rouge, la tactique toquée pour trouver l’amour

Si la sagesse populaire a longtemps voulu que le chemin vers le coeur d’un homme passe par son estomac, il semblerait que celui-ci fasse désormais un détour. Et que le cheminement s’accompagne de vernis rouge.

C’est en tout cas ce que postule le théorème du vernis rouge, apparu (où d’autre?) sur TikTok et partagé depuis avec enthousiasme aux quatre coins de la toile. Le principe? Selon la chargée de relations publiques américaine Robyn Delmonte aka @girlbosstown, à l’origine de l’engouement, cette couleur serait idéale pour attirer les regards masculins. La preuve, ainsi qu’elle l’affirme dans une vidéo désormais virale: à chaque fois qu’elle opte pour une nuance de rouge au moment de sa manucure, elle reçoit plus de compliments masculins que d’ordinaire. Et d’y aller d’une théorie désormais connue comme « le théorème du vernis rouge » pour expliquer cette attention supplémentaire.

Les hommes qui étaient enfants dans les années 90 ont grandi entouré de femmes aux ongles rouges, leurs mères en tête. Du coup, dans leur inconscient, quand ils voient une femme qui en porte aujourd’hui cela les renvoie au souvenir de leurs mères qui prenaient soin d’eux quand ils étaient petits » assure Robyn.

Et si nombre de commentateurs ont été prompts à pointer les relents d’Oedipe non résolu de la théorie de Robyn, cela n’a pas endigué la popularité du théorème du vernis rouge pour autant. Même si, depuis, ses adeptes préfèrent faire référence au symbolisme du rouge dans la culture occidentale, où la couleur est associée à la séduction et à la sensualité.

Une étude scientifique publiée dans le « Journal of Personality and Social Psychology » confirmait en 2008 déjà que tant les hommes que les femmes sont plus attirés par une personne qui porte du rouge, les hommes étant plus susceptibles de trouver une femme sexuellement attirante si elle arbore cette couleur. En outre, selon une autre étude, ces messieurs seraient plus susceptibles de laisser un pourboire plus élevé à une serveuse vêtue de rouge. Mais choisir cette couleur sur les ongles facilite-t-il vraiment la mission de Cupidon?

Pour la psychologue Carla Marie Manly, il est possible que les hommes fassent des associations à l’érotisme et à la sensualité en voyant du vernis rouge, et donc, que la personne qui le porte attire plus leur attention. Mais de là à opter pour un vernis de cette nuance si vous préférez des ongles d’une autre couleur ou bien au naturel, il y a un pas qu’elle recommande de ne pas franchir, mettant en garde contre la tentation de s’oublier dans le jeu de la séduction et de prioriser des partenaires potentiels au détriment de soi-même. D’autant plus que, toujours selon TikTok, le vernis immaculé pourrait aussi être l’allié des célibataires. Avant que le théorème du vernis rouge ne déferle sur la plateforme chinoise, celle-ci s’était en effet emballée pour la « théorie des ongles blancs », qui voulait qu’opter pour une manucure blanche comme neige envoie le message que la personne qui la porte est prête pour un nouveau départ – et une nouvelle personne avec qui l’entreprendre. En attendant la nouvelle tocade des TikTokeurs? Rouges, blancs, pailletés ou au naturel: qu’importe la couleur pourvu qu’on ait son destin en main.