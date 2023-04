En Autriche, l’Église offre des tatouages aux catholiques

Qu’il semble loin le temps où les tatouages étaient l’apanage des rebelles. Désormais, tout le monde jette l’encre, et en Autriche, l’Église offre même des séances gratuites aux catholiques.

Pour marquer la fin du Carême, Quo Vadis, l’organisme représentant l’ordre des moines et des bonnes soeurs d’Autriche, a en effet décidé d’aller plus loin qu’une simple rupture de jeune et d’offrir plutôt des tatouages gratuits à ceux qui veulent porter leur foi en étendard.

Tenu à l’ombre de la cathédrale St. Stephan, le rendez-vous a vu des centaines de Catholiques faire la file à Vienne pour avoir l’opportunité de se faire tatouer « In God’s hands », une croix ou d’autres motifs à connotation religieuse par Silas Becks. Une opportunité pour « les croyants d’exprimer leur piété, en ce compris sur leur corps » a expliqué Christopher Paul Campbell, le directeur de Quo Vadis.

Mais aussi une manière réussie de remettre l’église au milieu du village: en 2022, 91.000 Autrichiens auraient ainsi quitté les rangs de l’Église catholique, un exode qui va crescendo depuis plusieurs années dans un pays dont près de la moitié des habitants, soit 4.5 millions de personnes, se revendiquent de confession chrétienne. La solution pour rassembler les ouailles, selon Christopher Paul Campbell? « L’Église doit apprendre à être sexy pour continuer à attirer des fidèles ».