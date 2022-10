Pourquoi le col roulé sera politique cet hiver

Comble de l’élégance pour les uns, ringard et inconfortable pour les autres, le col roulé divise. Mais cet hiver, il pourrait bien réunir les Belges, dans un contexte économique et énergétique qui pousse à trouver de nouvelles manières de se réchauffer.

Décidément, le locataire de l’Élysée a le don de choisir des vêtements qui font l’objet de toutes les conversations. Après son pull à capuche façon Zelensky, subjet de nombre de réactions amusées au printemps dernier, Emmanuel Macron a cette fois opté pour un col roulé.

Un choix vestimentaire tout ce qu’il y a de plus banal, vu la saison? Peut-être, sauf que sur Google, les termes « Macron col roulé » donnent accès à pas moins de… 264 000 résultats. « Emmanuel Macron en col roulé: son clin d’œil vestimentaire fait parler » note, avec justesse, le magazine Grazia, tandis que le Courrier International, lui, y voit carrément du patriotisme: « Vive la France, vive le col roulé! ». Mais pourquoi tant de laine?

Au cas où quelqu'un n'ait pas remarqué : Emmanuel Macron est en col roulé. https://t.co/C4hSFXTnUA pic.twitter.com/GCte1JS4qS — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) October 3, 2022

Basique, sobre

Au commencement était Bruno Le Maire. Dans un entretien accordé fin septembre à France Inter, le ministre français de l’Économie assurait qu’on ne le verrait plus affublé d’une cravate mais bien d’un col roulé.

Et je pense que ce sera très bien, ça nous permettra de faire des économies d’énergie, de faire preuve de sobriété ».

Et de s’afficher vêtu d’un exemplaire bleu marine dans la foulée, tandis qu’Emmanuel Macron, lui, a opté quelques jours plus tard pour un modèle anthracite lors du lancement du Conseil national de la refondation, mis sur pied pour sensibiliser les Français à la crise énergétique.

Appelant ses concitoyens à prendre acte de la « fin de l’abondance » et à faire preuve de « sobriété », le chef de LREM a rappelé l’importance de brider ses chauffages à 19 degrés et d’opter plutôt pour un pull en cas de froid. D’où le col roulé, donc, sauf que lors de son allocution, Paris enregistrait des températures de 10 à 17 degrés, soit un peu chaud tout de même pour se couvrir des poignets au menton. Un détail qui n’a pas échappé à l’éditorialiste politique de BFMTV Bruno Jeudy, qui n’y a vu rien de moins qu’une manoeuvre populiste pas bien fine.

Il va faire beau les prochains jours, le col roulé, c’est pour l’hiver, pas pour l’automne. Trop de communication tue la communication » a-t-il estimé.

Moins délicate, Marine Le Pen, elle, a vu dans le conseil stylistique de Bruno Le Maire une manoeuvre de « politique pour les nuls », avançant que « la sobriété n’est pas une stratégie. La sobriété, c’est quand on subit une situation parce que précisément, on n’a pas de stratégie ».

Problème: face au conflit en Russie qui s’éternise et fait grimper toujours plus haut les prix de l’énergie, il semblerait que le gouvernement français ne soit pas le seul à manquer d’un plan d’attaque précis pour s’assurer que ses citoyens ne passent pas l’hiver transis de froid, ou simplement glacés par le montant des factures à payer pour se chauffer.

Vêtement engagé

Alors, bientôt un Alexander de Croo voire même, qui sait, le roi Philippe, vêtus pour donner l’exemple aux Belges? « Depuis son invention, l’objectif du col roulé est de protéger. Parfois, littéralement; quelquefois, métaphoriquement; dans certains cas, les deux à la fois – selon le contexte où on le porte » souligne la journaliste Kelsey McKinney, qui rappelle qu’à l’origine, ce vêtement était porté par les chevaliers médiévaux, qui évitaient ainsi que leur cotte de maille ne leur érafle la nuque.

Et si pour la designer Hana Tajima, « le col roulé possède la faculté de gommer le corps, d’effacer en quelque sorte la personne qui le porte », il semblerait qu’en 2022, il serve au contraire à rendre visible une forme d’engagement sociétal, vrai ou acté. Là où d’aucuns n’hésiteront pas à s’afficher en manches courtes lors de leurs réunions Zoom, proclamant ainsi qu’ils sont suffisamment insouciants ou nantis pour maintenir une température élevée dans leur intérieur cet été, d’autres opteront pour le col roulé pour comme pour crier « no pasaran » au chauffage.

Le col roulé, habit politique? Si Le Maire et Macron ont instillé la connotation dans l’esprit des jeunes générations, l’accessoire faisait déjà office d’essentiel à l’époque des mouvements civiques des années 70, Dorothy Pitman Hughes et Gloria Steinem ayant notamment posé en couverture du magazine en col roulé crème, le poing levé en soutien au mouvement Black Power.



Cinquante ans plus tard, est-il appelé à devenir le symbole d’une autre lutte, celle contre la hausse des prix de l’énergie et la baisse du pouvoir d’achat? L’hiver nous le dira.