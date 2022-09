Art et déco

Du 13 au 30 septembre, Brussels Design September réinvestit la capitale avec près de 100 événements déclinés autour du meuble, des objets et de l’architecture. Pour ne pas se perdre dans cette programmation ambitieuse, gros plan sur quatre rendez-vous à ne pas manquer.

1—The object becomes

Pensées pour encourager le partage d’informations entre les designers et le grand public, les différentes conférences font partie des temps forts de Brussels Design September. Un exemple: la projection-débat du 21 septembre autour du film The Object Becomes, réalisé par Alexandre Humbert avec la curation de Giovanna Massoni pour Belgium is Design.

2—Contemporary Design Market

A l’image du cosmopolitisme de la capitale, le CDM, qui se tiendra les 24 et 25 septembre, célèbre la multidiversité à travers une réflexion portant sur le design contemporain sous toutes ses formes, entre styles, couleurs et langages visuels variés. Avec, en invités d’honneur, Studiokhachatryan et Thibeau Scarcériaux.

3—Parcours Arts & Crafts

Objectif de cette édition: mettre en lumière rénovation, réemploi et upcycling. Trois axes qui enrichissent le regard sur l’objet et les matériaux qui le composent, ces derniers ne demandant qu’à être détournés. Bon plan si vous planifiez des travaux: Arts & Crafts est pensé pour mettre en relation public et artisans (dont Studiokhachatryan, Bisebille, etc.), entrepreneurs ou encore scientifiques impliqués dans la recherche d’alternatives au neuf.

4—Dans les ateliers du MAD

Fort de son nouveau slogan, «We inspire, connect and guide», le MAD invite les curieux à pousser la porte de ses ateliers les 16 et 17 septembre. L’occasion de découvrir les dix nouveaux créateurs en résidence de son incubateur de talents, et, qui sait, d’admirer en exclusivité le travail d’un futur grand du design, qu’il s’appelle Studio Minimètre, Kana Arioka ou encore Margot Van den Berghe.

