David Beckham vante la perfection du Qatar… et se fait épinglé

L’ex footballeur vedette David Beckham s’est attiré jeudi de vives critiques en faisant la promotion du Qatar dans une campagne publicitaire pour l’émirat qui accueillera à partir du 20 novembre le Mondial-2022.

« C’est la perfection pour moi », clame David Beckham, à propos de ce pays, dans des vidéos pour Qatar tourism. « C’est un endroit incroyable pour passer quelques jours », vante-t-il, avant d’ajouter: « j’ai hâte d’y emmener mes enfants ».

On voit dans ces clips publicitaires la légende du football sur une moto, un bateau, dans le désert sous une tente avec des hommes en tenue traditionnelle, ou encore sur un marché aux épices. Il loue « le mélange entre modernité et tradition » qui crée « quelque chose de vraiment spécial ».



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Depuis qu’il a été désigné en 2010 pour organiser le Mondial-2022, le Qatar fait l’objet d’une attention particulière des organisations de défense des droits humains, notamment sur les conditions de travail des ouvriers ou encore la situation des minorités sexuelles.

Selon la presse britannique, cette campagne a rapporté 10 millions de livres (11,5 millions d’euros) à David Beckham.

Une pluie de critiques

La star a fait l’objet de vives critiques sur les réseaux sociaux, en particulier de la part d’internautes déplorant le sort réservé à la communauté LGBT au Qatar.

De son côté, l’ONG Amnesty international a condamné cette campagne, mettant en avant le « bilan épouvantable du pays en matière de droits humains ».

« La renommée mondiale et le statut de Beckham représentent de l’or pour l’image du Qatar, mais il devrait utiliser cette image pour appeler la Fifa et les autorités qataries à remédier aux terribles abus auxquels des dizaines de milliers de travailleurs migrants ont été confrontés lors de la construction » des infrastructures pour la Coupe du monde, déclare Felix Jakens, un des responsables d’Amnesty pour le Royaume-Uni.

Quelques jours plus tôt, sur le plateau de l »émission C à vous sur France 5, l’acteur français Vincent Lindon appelait au boycott du Mondial au Qatar, un engagement possible que de la part des joueurs eux-mêmes.

🔴 « Non respect des droits de l’Homme, aberration écologique… mais on est dans un asile géant ! »

Les footballeurs doivent-ils boycotter la Coupe du Monde au Qatar ? Coup de gueule de Vincent Lindon sur le plateau de #CàVous ⬇️ pic.twitter.com/X0sDX73RwE — C à vous (@cavousf5) August 30, 2022



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

e