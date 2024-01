Julie Debatty, « J’ai râlé quand ils ont fait Miss Karate Kid sans me proposer le rôle ! »

Julie Debatty, double championne du monde de karaté et dix-sept fois championne de Belgique, s’est reconvertie dans le coaching fitness, nutrition et bien-être. Alors qu’elle sort un livre rempli de conseils pour le corps et l’esprit, cette Liégeoise débordante d’énergie répond à nos questions sur le vif.

La question qu’on vous pose le plus souvent ?

« Comment puis-je perdre 15 kilos en trois semaines ? » Et je réponds que c’est impossible, à moins de mettre son corps en danger. Souvent, ce sont des gens qui attendent un miracle à l’approche de l’été ou d’un mariage… mais quand on parle de bien-être, les miracles, ça n’existe pas.

Le sport que vous pratiquez… en pensée ?

La danse de salon. D’ailleurs, je suis toujours convaincue que je sais danser, alors qu’en fait, pas du tout. Et ça me demanderait trop de temps de m’y mettre, hélas…

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenue ?

Monument Valley, en Arizona. Passer la nuit dans un bungalow au milieu du désert, puis admirer le lever du soleil face à un tel décor… C’est juste un sentiment incroyable, au point que j’y suis déjà allée deux fois.

La personne célèbre avec qui vous aimeriez dîner ?

Jennifer Aniston ! Parce que je suis une fan inconditionnelle de Friends depuis la première heure. Et je pleure depuis que Matthew Perry est mort…

Le plat qui vous ramène en enfance ?

Les lentilles de Noël de ma grand-mère paternelle. C’est un plat que je n’ai jamais mangé ailleurs que chez elle, et qui me rappelle l’ambiance magique des fêtes de fin d’année.

La chose la plus folle que vous ayez faite ?

Mon mariage surprise. Avec mon futur mari, on avait fait croire à tous nos invités qu’on les invitait à un anniversaire. Et nous, on est arrivés en mariés. Personne n’était au courant, pas même nos parents. C’était dingue… et c’était à Liège, il y a quinze ans déjà.

Un métier que vous auriez pu exercer ?

Je crois que j’aurais adoré être actrice. D’ailleurs, j’ai râlé quand ils ont fait le film Miss Karate Kid sans me proposer le rôle alors que j’en rêvais ! Mais bon, ok, c’était aux Etats-Unis et j’aurais pu commencer par me présenter au casting (rires).

Ce qui vous saoule vraiment ?

L’impulsivité sur les réseaux sociaux. Les gens ont oublié que, malgré les écrans qui les séparent, ils parlent à d’autres vrais gens. La haine déversée est inouïe. J’ai moi-même reçu des menaces de mort quand j’ai osé prôné des méthodes « faciles » pour se muscler. Des fans d’haltérophilie ont trouvé ça scandaleux et m’ont harcelée, uniquement parce que ma méthode n’était pas la leur.

L’appli de votre smartphone qui est le plus souvent ouverte ?

Instagram, mais uniquement pour mes publications professionnelles et répondre aux commentaires de mes 425 000 abonnés. Je n’ai ni le temps ni l’envie de poster des trucs privés, par contre.



Un mot pour vous décrire ?

Je dirais spontanée. Mais les autres me disent souvent « lumineuse ».

Votre achat le plus bizarre ?

J’ai plein d’exemples ! Mais récemment, à New York, juste avant Noël, j’ai acheté un tablier de cuisine hyper-kitsch, avec des clochettes, des petits nœuds, de la fausse fourrure et des dessins de cookies et de dinde… J’assume !

Ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite ?

Aller à la montagne pour skier en famille.

Son livre : 10 minutes par jour pour te transformer, Marabout.